Στην Αθήνα ο mr Euronext

Στην Αθήνα, θα έρθει την προσεχή Πέμπτη (27/11) ο Στεφάν Μπουζνά.



Ο επικεφαλής του ομίλου Euronext, θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπ.Οικ. Κυριάκο Πιερρακάκη, προφανώς για να ευχαριστήσει την συνδρομή της κυβέρνησης στην ευόδωση της δημόσιας πρότασης, κυρίως όμως για να συζητήσουν για το πως το Euronext Athens θα μπορέσει να συμβάλει στην προσέλκυση εταιρειών, επενδύσεων κ.λ.π.



Στην συνάντηση με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, υποθέτω πως θα είναι παρών και ο σύμβουλος του υπ.Οικ Βασίλης Καρατζάς στον οποίο η κοινότητα αποδίδει σημαντικό μέρος της επιτυχούς έκβασης της όλης διαδικασίας.



Προτεραιότητα του οικονομικού επιτελείου, και επ' αυτού θα ζητηθεί το know how του Γάλλου, η προσέλκυση επιχειρηματικών ονομάτων ικανών να συμβάλουν στη "μόχλευση" κεφαλαίου, μέσω Αμεσων Ξένων Επενδύσεων, συμπράξεων με εγχώριους ιδιωτικούς ομίλους και εφοπλιστικό χρήμα.