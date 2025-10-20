Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Δεν θα αυξήσουμε το τίμημα για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Τη δέσμευσή της να μετατρέψει το Χρηματιστήριο της Αθήνας σε χρηματοπιστωτική πύλη της Νότιας Ευρώπης επιβεβαίωσε η Euronext. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Stephane Boujnah, απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης του τιμήματος για την απόκτηση του ελληνικού χρηματιστηρίου.

«Δεν θα αυξήσουμε την τιμή», είπε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου ο Boujnah. «Συνεπώς, αν η δημόσια πρόταση δεν πετύχει, τότε δεν θα την ολοκληρώσουμε και θα απομακρυνθούμε. Κι αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η επιχειρηματική ζωή», τόνισε.

«Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί μονοπώλιο και διανέμει το 100% των μερισμάτων του, ενώ η Euronext διανέμει το 50%, καθώς επανεπενδύει τα υπόλοιπα σε νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες», είπε. Τόνισε επίσης ότι η ένταξη στο δίκτυο της Euronext προσφέρει πρόσβαση σε 42% μεγαλύτερη ρευστότητα για τις εισηγμένες εταιρείες, ενώ οι προμήθειες στην ελληνική αγορά είναι σήμερα περίπου 2,5 φορές υψηλότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και δεσμεύτηκε ότι θα μειωθουν.

Σημειώνεται ότι η πρόταση της Euronext -στην οποία ανήκουν τα χρηματιστήρια σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και Πορτογαλία που έχουν σχεδόν 1.800 εισηγμένες- αφορά ανταλλαγή κάθε νέας μετοχής με 20 υφιστάμενες μετοχές του ΕΧΑΕ.

Ο Boujnah είπε επίσης ότι ο όμιλος είναι σίγουρος για την οικονομική πορεία της Ελλάδας και αν επιτύχει η δημόσια προσφορά, τότε σκοπεύει να τονώσει την ελκυστικότητα του ΕΧΑΕ, ενθαρρύνοντας όσες ελληνικές ναυτιλιακές είναι εγγεγραμμένες στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην εγχώρια αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, ο Boujnah είπε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τις ελληνικές και βαλκανικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα ισχυρότερο οικοσύστημα κεφαλαιαγοράς στην περιοχή. «Η Αθήνα έχει τη γεωγραφική και θεσμική θέση για να αποτελέσει πόλο έλξης επενδύσεων και εισηγμένων εταιρειών από τις γειτονικές χώρες», υπογράμμισε