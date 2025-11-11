Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις αναλυτών, στο τελευταίο δίμηνο του 2025 οι μεν long θα επιχειρήσουν να τηρήσουν το "έθιμο" του year end rally, οι δε short να "κλειδώσουν" κέρδη.



Για τον S&P500 έχει καταγραφεί η καλύτερη περίοδος (για τους long) από το 1950, με το δίλημμα συνέχεια για Santa Claus rally ή profit taking πιο επίμονο από ποτέ. Οντως, φέτος οι long αψηφώντας τον κανόνα του Sell in May πέτυχαν από Μάϊο μέχρι και Οκτώβριο τη μεγαλύτερη απόδοση από το 1950.



Ιστορικά αυτή η περίοδος είναι η χειρότερη (σύμφωνα με την Isabel Wang), με μέση άνοδο μόλις 2,1% βάσει των στοιχείων της LPL Financials. Επιπλέον, οσάκις δεν ίσχυσε το Sell in May, η άνοδος συνεχίστηκε προς το year's end. Στοίχημα που θα παιχτεί σε Wall Street, συνακόλουθα στα ευρωπαϊκά και εν μέρει θα κριθεί από την τακτική των Fed και ΕΚΤ- στις τελευταίες συνεδριάσεις του 2025. Θυμίζω, στις 9-10 Δεκεμβρίου διεξάγεται η FOMC της Fed, και στις 17-18 του ιδίου μηνός η ΕΚΤ.



Από το 1950, ο S&P500 κατά μέσο όρο ενισχύεται 12% από Νοέμβριο έως Απρίλιο, ξεπερνώντας τη συνήθη (μέση ) απόδοση 7% (σε εξάμηνο) σύμφωνα με τον Adam Turnquist (LPL).



Η προσοχή στρέφεται στο τελευταίο 2μηνο, περίοδος με ιστορικά ανοδική τάση, με τον S&P500 να ενισχύεται-κατά μέσο όρο- 3,1% από το 1945 ενώ καταγράφει θετική απόδοση 76% του χρόνου (Sam Stovall/CFRA Research). Εν μέρει ζητούμενο τι θα αποφασίσει η Fed τον Δεκέμβριο, ενώ σύμφωνα με τον Stovall θα προχωρήσει σε 2 μειώσεις επιτοκίων το 2026 ενισχύοντας το ανοδικό σενάριο για την Wall Street έως τον Απρίλιο 2026.



Ο Ρικ Ράιντερ, επικεφαλής επενδύσεων παγκόσμιου σταθερού εισοδήματος της BlackRock Inc., ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του Πάουελ, "βλέπει" αυξημένη πιθανότητα η Fed να παραλείψει μια μείωση τον Δεκέμβριο.



«Έχω την αίσθηση ότι ο πήχης για τη μείωση είναι πιθανώς υψηλότερος από ό,τι ανέμενε η αγορά», σημειώνει ο Τζόναθαν Μίλαρ, ανώτερος οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Barclays. «Δεν πρόκειται μόνο για τη διαχείριση κινδύνου, θα χρειαστούν περισσότερα από αυτό για να δικαιολογήσουν μια επιπλέον μείωση», η θέση του.

Αυτά, σε μία συγκυρία που μέλη της Fed εκφράζουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις/εκτιμήσεις με την διαφωνία τους- στην τελευταία συνεδρίαση τους να είναι η πιο σοβαρή από το 2019.



Ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιτ, διαφώνησε υπέρ της διατήρησης σταθερών επιτοκίων, ενώ ο διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια από τον Λευκό Οίκο επί Τραμπ, διαφώνησε υπέρ της μείωσης των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.



Στο μέσον, ο Πάουελ που παραδέχεται ότι υπάρχει ένα βαθύ χάσμα στην κεντρική τράπεζα.