Ελληνική Παραγωγή: Οι βιομήχανοι (ξανά) προειδοποιούν, αλλά...

Αξιόλογη πρωτοβουλία της "Ελληνικής Παραγωγής" η διοργάνωση (4/11 )της ημερίδας "Προκλήσεις και ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία/ Η συμβολή της μεταποιητικής βιομηχανίας".

Από τα μείζονα προβλήματα- ποιο άλλο, αυτό του ενεργειακού κόστους, στο οποίο αναφέρθηκε για ακόμη μία-πολλοστή- φορά ο Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραγωγής, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ του ομίλου Viohalco

και πρόεδρος της ElvalHalcor- έκρουσε "καμπάνα" ηχηρότερη από αυτήν της επισκέψεως του στο υπ.Αν. το καλοκαίρι.



Παρών, και ο Κωστής Χατζηδάκης- στο ίδιο τραπέζι ομιλητών με τους Σπύρο Θεοδωρόπουλο (ΣΕΒ), Παύλο Μυλωνά (Εθνική Τράπεζα) και Λουκία Σαράντη (ΣΒΕ) με τον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως θυμίζω -επικεφαλής δύο διυπουργικών συσκέψεων για το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους, στα τέλη Σεπτεμβρίου- δίχως ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ακολούθησε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του ΣΕΒ, στις 7 Οκτωβρίου, όπου παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί- από φίλια Μέσα- ο ΠΘ αρκέστηκε σε γενικόλογες ανακοινώσεις πως η κυβέρνηση θα παρουσίαζε συγκεκριμένες προτάσεις.

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, και ακόμη στο περίμενε...