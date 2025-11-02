Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυξημένα τα πράσινα τιμολόγια τον Νοέμβριο - Τι ανακοίνωσαν οι πάροχοι

Σχεδόν όλες οι εταιρείες αύξησαν τα τιμολόγια μετά την άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής κατά 21% τον Οκτώβριο

Αύξηση στις τιμές των «πράσινων» τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε σχεδόν το σύνολο των προμηθευτών για τον Νοέμβριο, σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στη νέα άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος, η οποία ενισχύθηκε κατά 21% τον Οκτώβριο. Παρότι αρκετές εταιρείες επιχείρησαν να απορροφήσουν μέρος της αύξησης με εκπτώσεις και προσφορές, οι περισσότεροι λογαριασμοί θα εμφανιστούν ελαφρώς «φουσκωμένοι».

Η ΔΕΗ είναι η μοναδική εταιρεία με τιμή κάτω από τα 14 λεπτά/κιλοβατώρα, ορίζοντας τη χρέωση του πράσινου τιμολογίου για τον Νοέμβριο στα 13,9 λεπτά, έναντι 12,9 λεπτών τον Οκτώβριο.

Αντίστοιχα, η ΗΡΩΝ παρέμεινε στα 14,76 λεπτά/κιλοβατώρα, χωρίς καμία μεταβολή, ενισχύοντας ωστόσο την έκπτωση συνέπειας στο 61,4%.

Όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι προχώρησαν σε αυξήσεις, με τις νέες τιμές να ξεκινούν από τα 13,9 λεπτά/κιλοβατώρα της ΔΕΗ και να φτάνουν έως τα 25,22 λεπτά/κιλοβατώρα της Zenith, που καταγράφει τη μεγαλύτερη τιμή στην αγορά.

Η μέση τιμή για το 80% της αγοράς (ΔΕΗ, Protergia, ΗΡΩΝ), διαμορφώνεται γύρω στα 14,9 λεπτά/κιλοβατώρα, από 13,9 λεπτά τον προηγούμενο μήνα, ενώ συνολικά η αγορά κινείται κοντά στα 18 λεπτά/κιλοβατώρα, από 16,5 λεπτά τον Οκτώβριο.

Η διαμόρφωση των τιμών στα πράσινα τιμολόγια εξαρτάται από τη χονδρεμπορική τιμή του προηγούμενου μήνα και από τις προβλέψεις κάθε εταιρείας για την πορεία της αγοράς.

Τον Οκτώβριο, η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε στα 111,77 ευρώ/MWh, από 92,77 ευρώ/MWh τον Σεπτέμβριο. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί πάροχοι προσπάθησαν, μέσω εμπορικών πολιτικών και εκπτώσεων, να μετριάσουν τις επιβαρύνσεις στους καταναλωτές.

ΔΕΗ: Συγκράτηση των τιμολογίων Νοεμβρίου με έκπτωση 26%

Παρά τη νέα άνοδο των χονδρικών τιμών, η ΔΕΗ συγκρατεί την τιμή του πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,139 €/kWh, εφαρμόζοντας έκπτωση 26%. Η εταιρεία είχε απορροφήσει πλήρως την αύξηση του Σεπτεμβρίου (27%), διατηρώντας τότε τις χρεώσεις αμετάβλητες.

Συνολικά, τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι τιμές χονδρικής έχουν αυξηθεί κατά 53,5% (από 73,15 σε 112,36 €/MWh), το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ έχει μειωθεί κατά 8,1%.

Για τις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή διαμορφώνεται στα 0,127 €/kWh, παραμένοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Τα σταθερά «μπλε» προγράμματα (myHomeEnter, myHomeOnline, myHomeEnterTwo) συνεχίζουν χωρίς αλλαγές, ενώ το νέο σταθερό πρόγραμμα myHome Plan δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να διατηρούν σταθερό το κόστος ενέργειας κάθε μήνα, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση σε προνόμια του προγράμματος επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons.

Τα τιμολόγια των εταιρειών για τον Νοέμβριο