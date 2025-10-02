Revolut: Βρήκε γραφεία, θα πάει σε κόντρα με τους bankers;

Με 1,5 εκατομμύριο πελάτες στην ελληνική αγορά, πετυχαίνοντας αύξηση 50% σε μόλις ένα χρόνο και στοχεύοντας σε 2 εκατ. το 2026 η Revolut "απειλεί" την παραδοσιακή τραπεζική.

Στην περίπτωση επίτευξης του στόχου θα σημαίνει πως η fintech τράπεζα θα έχει διείσδυση στο 20% του (ενεργού ) πληθυσμού.

Οι ψηφιακές τράπεζες προσφέρουν τη δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού και διαχείρισης οικονομικών εντελώς διαδικτυακά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε κατάστημα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους, τις γενιές Millennials και Z, που επιλέγουν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω κινητού.



Η fintech δεν χρειάζεται άδεια λειτουργίας, παρά μόνο ειδική έγκριση (notification) από την ΕΚΤ.



Οι επιτελείς της νεοτράπεζας, με έδρα το Λονδίνο, διαπιστώνοντας την ταχύτατη ανάπτυξη της στην ελληνική αγορά -και δη στο δυναμικό κοινό- θέλησαν να ενισχύσουν περαιτέρω την θέση τους, με την λειτουργία γραφείου στην Αθήνα.



Πιθανόν τα εγκαίνια να γίνουν πριν τα Χριστούγεννα.