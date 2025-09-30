Σήμερα κληρώνει ( ; ) το Τ.ΕΠΙΧ ΙΙΙ

Επιχειρηματίας ομίλου με έδρα το νομό Θεσσαλονίκης μας θύμισε πως για σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική για την ενεργοποίηση του Τ.ΕΠΙΧ ΙΙΙ.



Πράγματι, αρχές Σεπτεμβρίου δια στόματος Μητσοτάκη είχε ειπωθεί (από το βήμα της ΔΕΘ) πως οι επιχειρήσεις από τη Μακεδονία ( και τις τρεις περιφέρειες ) θα είχαν την δυνατότητα εναλλακτική πρόσβασης σε χρηματοδοτικά "εργαλεία", μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.



Πρόκειται για εγγυήσεις δανείων, μηχανισμός που στα πρώτα δύο προγράμματα δούλεψε αποτελεσματικά η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.



Ως γνωστόν, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) για την παροχή προνομιακών δανείων σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) για επενδυτικά σχέδια και κεφάλαιο κίνησης, με ευνοϊκούς όρους, όπως άτοκη χρηματοδότηση για μέρος του δανείου και επιδότηση επιτοκίου. Δύο βασικά μέρη του προγράμματος είναι το Ταμείο Δανείων και το Ταμείο Εγγυοδοσίας, τα οποία προσφέρουν διαφορετικά οφέλη στις επιχειρήσεις.



Για να δούμε, τι θα δούνε οι ΜμΕπιχειρηματίες.