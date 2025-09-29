Στα "κάγκελα" και οι φαρμακοβιομήχανοι

Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση «Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα. Γεγονότα και Στοιχεία 2024", του ΙΟΒΕ.



Τα συμπεράσματα παρουσιάσθηκαν σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Ενδιαφέροντα όσα ειπώθηκαν

πως δλδ η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ ανέρχεται στο 6,9%, υποστηρίζοντας 119.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ξεπερνούν τα 2,8 δισ. ευρώ, ενώ σημαντική παραμένει η επένδυση στην έρευνα και τις κλινικές μελέτες, ενισχύοντας το οικοσύστημα υγείας και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.



Στον τομέα των δαπανών, η συνολική φαρμακευτική δαπάνη (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) για το 2023 διαμορφώθηκε στα 7,5 δισεκ., ενώ εκτιμάται ότι το 2024 η δαπάνη ανήλθε στα 8,5 δισεκ.



Η δημόσια δαπάνη για το 2023 ήταν στα 2,8 δισεκ., με εκτίμηση για 3,0 δισεκ. το 2024, ενώ η συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας στη φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε για το 2023 στα 3,9 δισεκ., και στα 4,6 δισεκ. το 2024 (εκτίμηση).



Ωστόσο, η παρουσίαση ήταν ευκαιρία να τα...ψάλλουν οι επιχειρηματίες του κλάδου στην κυβέρνηση. Ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου σημείωσε πως "στο φάρμακο τα μνημόνια παραμένουν ακόμη..." για να συμπληρώσει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ ότι "...η πολιτεία έχει αποφασίσει πόσα επιθυμεί να αγοράζει, αλλά δεν γνωρίζει πόσα μπορεί να πληρώνει».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχουν καλές προθέσεις αλλά έχουν πληθύνει οι προθέσεις και έχουν εκλείψει τα αποτελέσματα».

Ο ίδιος σημείωσε ότι από το 2022 και μετά το κράτος έκανε ανακατανομή της δαπάνης στα τρία κανάλια διανομής (retail, ΦΥΚ και νοσοκομεία), με αποτέλεσμα μια άνιση ανακατανομή των υποχρεωτικών επιστροφών, ειδικά στα νοσοκομειακά φάρμακα και στα φάρμακα υψηλού κόστους.