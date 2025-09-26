Intralot: Στην τελική ευθεία για την AMK των 400 εκατ.

Με δύο παράλληλες ενέργειες, η Intralot εισέρχεται στην τελική ευθεία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ.



Στην χθεσινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε το placement για το 5,09% του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου AKTOR, με πωλητή την Intracom Holdings, όπως ανακοινώθηκε σχετικά μετά το τέλος της συνεδρίασης.



Στο ίδιο διάστημα η Intralot ολοκλήρωσε μία σύνθεση έκδοση ομολογιακού δανείου- που λόγω της αυξημένης ζήτησης χωρίστηκε σε δύο σκέλη: ένα για 600 εκατ. με σταθερό επιτόκιο 6,75% και δεύτερο για 300 εκατ. -υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένων ομολογιών- κυμαινόμενο- με euribor + 4,5% ετησίως (από 0%).



Η έκδοση είχε σχεδιασθεί για 850 εκατ. απευθυνόταν αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές στις ΗΠΑ (ως senior secure bond) ποσό που αυξήθηκε -κατά 50 εκατ. προκειμένου να ικανοποιηθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση.



Προφανές, μετά το placement από την Intracom Holdings - αντλώντας 74,76 εκατ. ευρώ - πως η πλευρά Κόκκαλη θα συμμετάσχει συνολικά στην επικείμενη AMK της Intralot (καλύπτοντας το ποσό που αναλογεί βάσει του ποσοστού στο νέο σχήμα μετά την εξαγορά του 100% της Bally's Holdings Ltd.



Σημειωτέον πως η Intralot είχε εξασφαλίσει δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies (για δανειακή χρηματοδότηση έως 1,6 δισ. στα οποία θα προστεθούν τα 400 της αμκ.



Με την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, η διοικητική ομάδα της (νέας) Intralot θα ενισχυθεί με τον Robeson Reeves (νυν διευθύνων της Bally's) ο οποίος θα αναλάβει την θέση του διευθύνοντος συμβούλου.



Ο Νικόλαος Νικολακόπουλος -νυν διευθύνων σύμβουλος της Intralot- προορίζεται να υπηρετήσει ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Τομέα Λοταριών, ο δε Χρυσόστομος Σφάτος (σημερινός αναπληρωτής διευθύνων) θα αναλάβει την καίρια θέση του οικονομικού διευθυντή της (νέας) Intralot.



Η όλη διαδικασία (εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally's) θα έχει ολοκληρωθεί πριν τις εορτές (των Χριστουγέννων).



Στα 773,2 εκατ. η χρηματιστηριακή αξία, σύμφωνα με την τιμή "κλεισίματος" των 1,28 ευρώ.