Κόσμος πάει και έρχεται

Εντονη κινητικότητα όσον αφορά υψηλόβαθμα αλλά και μεσαία στελέχη- ασύνηθες...φαινόμενο, εδώ και πολλά χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ειδικότερα για μήνα Σεπτέμβριο.



Ο "χορός" άνοιξε με την παραίτηση του Κωνσταντίνου Λάμπρου-τόσο από το Δ.Σ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-όσο και από την θέση του Γενικού Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης- την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.



Εξέλιξη που έκανε αίσθηση στην αγορά, δεδομένης της μακροχρόνιας παρουσίας του σε θέσεις κλειδιά, στον όμιλο.



Ακολούθησαν η παραίτηση της Μαρίνας Σπυριδάκη -από την θέση του Corporate Affairs & Communications Director- με την διοίκηση της Aegean να προωθεί/αναβαθμίζει στην συγκεκριμένη αρμοδιότητα τη Μαρίνα Βάλβη.



Εκπληξη προκάλεσε και η αποχώρηση του Γιάννη Καλαφατά από CEO του κλάδου ενέργειας της Metlen PLC μετά από 20ετή παρουσία στον όμιλο Μυτιληναίος, για να ιδρύσει δική του συμβουλευτική εταιρεία, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στην αγορά.



Mετά από επίσης 20ετία θητεία, αποχωρεί και ο Θέμης Χασιώτης- Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του ομίλου Παπαστράτος, πιθανολογείται πως θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον τομέα της επικοινωνίας.

Το αν οι αποχωρήσεις Χασιώτη-Σπυριδάκη σχετίζονται μένει να φανεί στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν πληροφορίες πως η Μαρίνα Σπυριδάκη θα ασχοληθεί με τον καπνό.



Κινητικότητα όμως, καταγράφεται και στον χρηματιστηριακό κλάδο, με τον Πέτρο Τσούρτη- αναλυτής στην Optima Bank, από την εποχή της Επενδυτικής Τράπεζας- να μετακινείται στην Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Credia Bank.



Εύλογα η διοίκηση της τράπεζες στοχεύει να ενισχύσει την παρουσία της στην χρηματιστηριακή αγορά (τομέας που αποφέρει σημαντικά έσοδα στις τράπεζες).



Από την Eurobank Equities αποχωρεί ο Νίκος Αθανασούλιας- κατά γενική εκτίμηση από τους πιο δυνατούς energy analysts.



Απ' ότι μαθαίνουμε, ακόμη 2-3 υψηλόβαθμα στελέχη είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσουν τον επόμενο επαγγελματικό τους προορισμό, μάλιστα το ένα προέρχεται από χρηματιστηριακή εταιρεία της 10άδας.