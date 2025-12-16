ΙΟΒΕ: Ήπια επιδείνωση για το οικονομικό κλίμα τον Νοέμβριο

Συνεχίστηκε η μείωση των τιμών εισαγωγών και η αύξηση των τιμών παραγωγού

Υποχώρησαν οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία τον Νοέμβριο, λόγω της υποχώρησης των θετικών προβλέψεων της παραγωγής και της ανόδου των αποθεμάτων, σύμφωνα με το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» του ΙΟΒΕ για τον μήνα Δεκέμβριο του 2025.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία εξασθένισε τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους στις 102,8 μονάδες (από 104,9 μον. ένα μήνα πριν), σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (105,9 μον.).

Όσον αφορά στις προβλέψεις σε επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη Βιομηχανίας, το ΙΟΒΕ προβλέπει μείωση για το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την απασχόληση και υποχώρηση και για τον δείκτη προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες.

Επίσης εξασθένισε και το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για τις τιμές.

Η σχετική σταθερότητα των δεικτών αντανακλά ενδεχομένως μια τάση ομαλότητας, με την αβεβαιότητα, ωστόσο στο παγκόσμιο εμπόριο να συνεχίζει να επηρεάζει την εγχώρια βιομηχανία.

Επίσης προβλέπεται οριακή βελτίωση του αρνητικού ισοζυγίου για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση και άνοδος του ισοζυγίου για τα αποθέματα.

Το ΙΟΒΕ προβλέπει ενίσχυση του δείκτη για τα Καταναλωτικά αγαθά, λόγω προβλέψεων προσεχούς παραγωγής, εντονότερη για τα Ενδιάμεσα αγαθά, λόγω ενίσχυσης αποθεμάτων και άνοδο του δείκτη για τα Κεφαλαιουχικά αγαθά.

Ο επόμενος μήνας αναμένεται να αποτυπώσει πιο καθαρά την τελική τάση του έτους, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου τόσο οι διεθνείς εξελίξεις όσο και η ήπια επιβράδυνση της εγχώριας οικονομίας λειτουργούν ως παράγοντες αβεβαιότητας.

Βελτίωση για εργοστασιακό δυναμικό και μείωση για την εξασφαλισμένη παραγωγή

Η αξιοποίηση του δυναμικού της βιομηχανίας ενισχύθηκε τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού ενισχύθηκε στο 78,4% τον Οκτώβριο (από 78,1% τον Ιούλιο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 4,5 μήνες από 5,0 μήνες τον Ιούλιο.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκξε 6,9% τον Οκτώβριο σε σχέση με ένα έτος πριν στην Ελλάδα, έναντι αύξησης 1,9% στην ΕΕ27. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε ήπια άνοδος 0,6%.

Αυξητικές τάσεις καταγράφηκαν στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Οκτώβριο. Ειδικότερα, άνοδος καταγράφηκε στη Μεταποίηση (4,2%), εντονότερη στο Ηλεκτρικό Ρεύμα (18,1%) και τα Ορυχεία-Λατομεία (12,1%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα Τρόφιμα (4,2%), εντονότερη στα Φαρμακευτικά προϊόντα (11,3%), αλλά μείωση στα Βασικά Μέταλλα (-1,2%).

Όσον αφορά στην απασχόληση, καταγράφηκε αύξηση στη βιομηχανία το β΄τρίμηνο του 2025. Συγκεκριμένα η απασχόληση στη Βιομηχανία ενισχύθηκε κατά 4,6%, στα 436,1 χιλ. άτομα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Ο δείκτης κόστους εργασίας στη Μεταποίηση ανήλθε στις 123,1 μονάδες το β’ τρίμ. του 2025, σημειώνοντας άνοδο 8,4% σε σχέση με ένα έτος πριν.

Μείωση τιμών εισαγωγών και αύξηση των τιμών παραγωγού

Οριακή άνοδος για τις τιμές εισαγωγών τον Σεπτέμβριο 0,5% από εντονότερη μείωση (-2,1%) ένα μήνα πριν. Νέα εξασθένιση των τιμών στην Ευρωζώνη, 1,7% από υποχώρηση 2,0% ένα μήνα νωρίτερα.

Οριακή ενίσχυση των τιμών παραγωγού τον Οκτώβριο 0,3% από άνοδο 1,9% ένα μήνα πριν. Αύξηση και για τον δείκτη σε Ευρώπη, στην περιοχή του 0,3% από 0,6% ένα μήνα πριν.

Τα κορυφαία εξαγόμενα προϊόντα

Στο γ’ τρίμηνο 2025 πρωτοπόρησαν για τις εξαγωγές τους τα Φαρμακευτικά σκευάσματα με €675 εκατ. (+6,3%) και το Αλουμίνιο με €683 εκατ. (+0,8%).

Το 78% των βιομηχανικών προϊόντων εξήχθησαν προς ευρωπαϊκές χώρες, ενώ μόλις 6,6% προς Β. Αμερική το γ΄ τριμ. του 2025. Προς Μέση Ανατολή και Β. Αφρική διοχετεύθηκε το 7,2% των εξαγωγών της βιομηχανίας.

Πρωτοπόροι κλάδοι τα Τρόφιμα, ποτά, καπνός και τα Βασικά μέταλλα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

Ξεχωρίζουν για το υψηλότερο μερίδιο τους σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στη βιομηχανία, τα τρόφιμα, ποτά και καπνός, με 33,2% το 2024, από 32,4% ένα

έτος πριν.

Σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τα Βασικά μέταλλα και τα Φαρμακευτικά προϊόντα, με 9,0% και 7,8%, αντίστοιχα, από 8,7% και 8,4%, αντίστοιχα ένα έτος πριν.

Ο σχετικός δείκτης για τα Χημικά προϊόντα διαμορφώθηκε σε 6,3% από 6,5% ένα έτος πριν, ενώ για τα Μη μεταλλικά ορυκτά ανήλθε σε 5,4% από 4,9% το προηγούμενο έτος.

Ακολούθησαν τα Μεταλλικά προϊόντα και ο Ηλεκτρικός εξοπλισμός, με 5,0% και 4,3%, αντίστοιχα, από 5,3% και 4,3% ένα έτος πριν.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν, τα Ορυχεία – Λατομεία (3,9% από 4,2% το 2023), τα Πλαστικά προϊόντα (3,7% από 3,9%), και οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, με τον σχετικό δείκτη να ανέρχεται στο 3,2% από 3,0% ένα έτος πριν.