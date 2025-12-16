ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Νέα ψηφιακή έκδοση σε λειτουργία – Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις

⁠Η νέα έκδοση του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τίθεται σε λειτουργία σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και για δύο μήνες

Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» το οποίο βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ήδη από τον Απρίλιο του 2025, με τη νέα έκδοσή του τίθεται σε λειτουργία σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και για δύο μήνες. Στις 16 Φεβρουαρίου 2026, το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του και θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου, από το νέο αναβαθμισμένο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Για το σκοπό αυτό η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως υπέγραψε Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περαιτέρω απλουστεύσεων που εισήγαγε ο νέος εργασιακός νόμος «Δίκαιη Εργασία για Όλους» (ν.5239/2025).

Με τη συγκεκριμένη ΥΑ αναβαθμίζονται οι λειτουργίες του υφιστάμενου ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», διευκολύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Για πρώτη φορά, έπειτα από 12 χρόνια, προχωρούμε στη δραστική αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Το νέο αναβαθμισμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι η ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών, η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και η διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, ενισχύουμε την διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Λειτουργούμε με σχέδιο και μεθοδικότητα για μία πιο ισχυρή και πιο δίκαιη αγορά εργασίας για όλους».

Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελεί το βασικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις από τις 16 Φεβρουαρίου 2026, καθώς το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» θα διακόψει πλήρως τη λειτουργία του και θα αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου, από το νέο αναβαθμισμένο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Με αυτό τον τρόπο δίνεται εύλογος χρόνος προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες να εξοικειωθούν με τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος καθώς και να διασφαλίσουν εγκαίρως τη συμβατότητα των πληροφοριακών τους συστημάτων με το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι μέχρι το νέο σύστημα να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν κανονικά το λειτουργικό περιβάλλον του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Πρόκειται για μια νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική, με σύγχρονο περιβάλλον χρήσης στα πρότυπα του gov.gr, η οποία ενσωματώνει τόσο τις προβλέψεις του ν. 5053/2023 όσο και τις απλουστεύσεις και καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο νέος νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» που ψηφίστηκε πριν από δύο μόλις μήνες.

Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ⁠παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα (1 αντί για 4 έντυπα για πρόσληψη, ετήσιος πίνακας προσωπικού, στοιχεία που καταγράφονται πλέον ψηφιακά σε πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς την χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης)

Παραδείγματα

Παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα της διαδικασίας που ακολουθούνταν πριν την αναβάθμιση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και μετά από αυτή.

Η έναρξη απασχόλησης μέχρι σήμερα αναγγελλόταν με την δήλωση Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης. Εφεξής μία πρόσληψη, ένας δανεισμός εργαζομένου από επιχείρηση, μία πρόσληψη για δανεισμό ή μία μεταβίβαση εργαζομένου από επιχείρηση, θα αναγγέλλεται ψηφιακά.

Η μεταβολή στοιχείων απασχόλησης γινόταν μέσω των Πινάκων Προσωπικού, Ε9 Συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης και Δηλώσεις Μεταβολής Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας. Εφεξής η μεταβολή στοιχείων εργασιακής σχέσης, καθώς και η μεταβολή στοιχείων εργασιακής σχέσης δανειζόμενου προσωπικού θα πραγματοποιούνται με ψηφιακή δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Η λήξη απασχόλησης μέχρι σήμερα αναγγέλλονταν με τις δηλώσεις «Ε5: Οικειοθελής Αποχώρηση», «Ε6: Καταγγελία Χωρίς Προειδοποίηση», «Ε6 Καταγγελία Με Προειδοποίηση» και «Ε7 Λήξη Συμβάσης Ορισμένου Χρόνου». Εφεξής η οικειοθελής αποχώρηση, η συνταξιοδότηση με οικειοθελή αποχώρηση, η καταγγελία σύμβασης, η λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου, η εθελούσια έξοδος κλπ. θα αναγγέλλονται μέσω ψηφιακής αναγγελίας λύσης απασχόλησης.

Τα οφέλη

Αναλυτικά, τα οφέλη που θα προσφέρει το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» στη λειτουργία των επιχειρήσεων:

• Ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους (π.χ. δανειζόμενοι εργαζόμενοι)

• Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (π.χ. Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κ.ά.)

• Δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης διαδικασιών χωρίς φυσική παρουσία

• Νέες δυνατότητες τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων

• Καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση

• Διάθεση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας

• Αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr

• Νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης

• Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας για το σύνολο των διαδικασιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στο δοκιμαστικό περιβάλλον του νέου συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://trialv2eservices.yeka.gr/ κάνοντας χρήση των υφιστάμενων κωδικών με τους οποίους εισέρχονται και σήμερα στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ Ι».

Υπογραμμίζεται ότι, για τη διευκόλυνση των χρηστών έχουν αναρτηθεί στο δοκιμαστικό περιβάλλον του νέου συστήματος τρεις επικαιροποιημένοι οδηγοί: