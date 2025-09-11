Γιατί αγοράζουν ίδιες μετοχές Εθνική και Eurobank

Μόνο απαρατήρητες δεν περνούν οι αγορές ιδίων μετοχών που διενεργούνται από Εθνική και Eurobank.



Σταθερές εντολές, σε περίοδο διόρθωσης της αγοράς και του τραπεζικού κλάδου, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την συνέχεια.



Είτε οι διοικήσεις των δύο ομίλων προχωρήσουν- το πιθανότατο- σε ακύρωση του συγκεκριμένου ποσοστού που συγκεντρώνουν- είτε το αξιοποιήσουν με άλλον τρόπο προκειμένου να ωφεληθούν οι (υφιστάμενοι) μέτοχοι.



Συγκεκριμένα, από την συνεδρίαση της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 8 ης Σεπτεμβρίου η Εθνική αγόρασε 649.681 κοινές μετοχές-με μέση σταθμισμένη τιμή τα 12,1395 ευρώ.



Με την προσθήκη των συγκεκριμένων οι ίδιες μετοχές ανέρχονταν στα 7.819.214 τμχ, δλδ αντιστοιχούσαν στο 0,84% του μ.κ.



Παράλληλα, η Eurobank την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, προέβη στην αγορά 2.382.724 τμχ με μέση τιμή 3,2041 ευρώ.



Συνολικά, η Eurobank έχει 39.525.403 ίδιες μετοχές, δλδ το 1,04% του μ.κ.



Στα 11,98 και 3,23 ευρώ οι τιμές των μετοχών Εθνικής, Eurobank χθες Τετάρτη.