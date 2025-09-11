Capital: Πουλά και άλλα χαρτιά πέραν της Jumbo;

Διακριτή η κόπωση- για ορισμένους- ή η σταθεροποίηση- κατ' άλλους- της αγοράς σε υψηλά 15ετίας, μετά την άνοδο του Γενικού Δείκτη έως τις 2.135,29 μονάδες (παραμονή 15Αύγουστου).



Ευκαιρία για μερικό "κλείδωμα" θέσεων/υπεραξιών ή αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων (πιθανόν και λόγω επικείμενης αξιολόγησης από τη Moody's ( * ) σε κάθε περίπτωση το τελευταίο διάστημα 3-4 ξένα funds- με διαχρονική παρουσία σε μετοχές εισηγμένων- εμφανίζονται στην πλευρά των πωλητών.



Τελευταίο...κρούσμα, η μείωση θέσεων από αμοιβαία κεφάλαια (με διαχειριστή την Capital) στο μ.κ της Jumbo. Περιορισμένη μεν η έκταση της πώλησης (το ποσοστό μειώθηκε στο 4,81% από 5,03%) πλην όμως πυροδότησε σενάρια- αφ' ενός γιατί υποχώρησε χαμηλότερα του ορίου 5% (που πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορεί να πουλά, δίχως να ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό), αφ' ετέρου επειδή στην ίδια συνεδρίαση βγήκαν πωλήσεις και σε άλλες μετοχές του δείκτη.



Για την διακριτή μείωση θέσεων από ξένα funds, το fpress είχε αναφερθεί από την επομένη κιόλας της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, με το εύλογο ερώτημα εάν τα μέτρα θα...βγάλουν την παρέλαση.



( * ) Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η αξιολόγηση από τον οίκο. Ο αμερικανικός όμιλος έδωσε στην Ελλάδα την ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα (Baa3) στις 15 Μαρτίου, με καθυστέρηση περίπου 1,5 χρόνο από τους άλλους οίκους αξιολόγησης, αλλάζοντας παράλληλα τις προοπτικές της οικονομίας σε «σταθερές» από «θετικές».