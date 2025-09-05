Πρόταση για επιβολή πλαφόν στα ασφάλιστρα υγείας

Κοινός τόπος στην επιχειρηματική κοινότητα πως στο τραπέζι των παροχών, έπεσε η πρόταση υπουργού για επιβολή πλαφόν στα ασφάλιστρα υγείας.



Γνωστό πως, το τελευταίο διάστημα είχαν υπάρξει διαβουλεύσεις μεταξύ εμπλεκόμενων μερών, προκειμένου να μπει ένα κάποιο "φρένο" στις μεγάλες αυξήσεις που καλούνται να πληρώσουν επαγγελματίες και ιδιώτες. Και μάλιστα αρκετές από αυτές, νέες και υποχρεωτικές, με συνέπεια την περαιτέρω συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των φορολογουμένων.



Σε παλαιότερες δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, είχε σημειώσει ότι οι αυξήσεις είναι αποτέλεσμα του κόστους και των χρεώσεων των νοσοκομείων, συστατικά που οδηγούν στις αυξήσεις των τιμών.



Τώρα, στην κυβέρνηση ανακρούουν πρύμναν, επικαλούμενοι πως η επιβολή πλαφόν θα απαιτούσε εποπτικά, πρόσθετα κεφάλαια ύψους 5 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ το σύνολο των κεφαλαίων του κλάδου σήμερα, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 3,8 δισ.



Οπερ, το βάρος θα παραμείνει στις πλάτες των συνήθων...υποζυγίων.