Cenergy Holdings: Ενα deal που (ευτυχώς) δεν έγινε!

Ιστορικών διαστάσεων "βουτιά" για τη μετοχή της Orsted, μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης , να διακοπούν οι εργασίες σε ένα -σχεδόν- ολοκληρωμένο αιολικό πάρκο που κατασκευάζει ο δανέζικος όμιλος στις ΗΠΑ.



Εως και 19% οι απώλειες για τη μετοχή στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης

(στις 178,95 DKK/23,97 ευρώ) συνολικά 50% από την αρχή του έτους.



Πλέον στα 11,74 δισ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία, του -μέχρι πρόσφατα- κολοσσού της Δανίας σε ΑΠΕ, αιολικά πάρκα κ.λ.π.



Προ δύο εβδομάδων η διοίκηση είχε ανακοινώσει σχέδιο για άντληση σημαντικών κεφαλαίων (8,03 δισ. ευρώ) μέσω αμκ μέσω στήριξης και της κυβέρνησης της Δανίας. Χθες οι επιτελείς του ομίλου είχαν σειρά επαφών με επενδυτές στο Λονδίνο, προκειμένου να τους καθησυχάσουν πως η κρίση είναι υπό έλεγχο και ότι η αύξηση θα προχωρήσει κανονικά. Σύμβουλοι της σχετικής διαδικασίας οι JPMorgan SE και Morgan Stanley & Co International PLC.



Ποιος ο λόγος για την αναφορά μας στην Orsted; ανατρέχοντας στο 2021 ο δανέζικος όμιλος προορίζονταν να γίνει το "διαβατήριο" για την είσοδο της Cenergy Holdings στην αγορά των ΗΠΑ.

Μάλιστα ο κοινός σχεδιασμός είχε προχωρήσει- σε πρώτη φάση- προβλέποντας κατασκευή εργοστασίου καλωδίων, με την παραγωγή να προγραμματιζόταν να ξεκινήσει τέλη 2023-αρχές 2024.



Εν τέλει το deal, Cenergy Holdings -Orsted -δεν προχώρησε/επί θητείας Biden- με την διοίκηση του ελληνικού ομίλου να επιλέγει την αυτόνομη είσοδο στην αγορά των ΗΠΑ, με την δημιουργία εργοστασίου (μόνο) για χερσαία καλώδια.

Μάλιστα, σε εκδήλωση-παρουσίαση στην ΕΧΑΕ (με αφορμή την αμκ ύψους 200 εκατ. της Cenergy Holdings) ο Αλέξης Αλεξίου είχε χαρακτηρίσει "ιστορικό βήμα την επέκταση της παραγωγής στις ΗΠΑ".

Οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου έγιναν στις 17 Οκτωβρίου 2024, σχεδόν ένα μήνα πριν τις Αμερικανικές εκλογές, με το γνωστό αποτέλεσμα.



Συνακόλουθα της κατά 180ο στροφής της νέας διοίκησης Trump, με ότι αυτό επέφερε για την Orsted που έχει βρεθεί σε δίνη προβλημάτων, σε αντίθεση με την Cenergy Holdings που κατά το πρώτο 3μηνο/2025 προχώρησαν σημαντικά οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους και παραγγέλθηκε εντός χρονοδιαγράμματος ο εξοπλισμός για τις γραμμές παραγωγής.

Οι εργασίες κατασκευής του εργοστασίου αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του β’ εξαμήνου του έτους, μετά τον ορισμό του βασικού αναδόχου κατά τους προσεχείς μήνες.



Στα 2,374 δισ. ευρώ η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του ομίλου, μετά το χθεσινό "κλείσιμο" της μετοχής στα 11,14 ευρώ.



Ουδέν κακόν-αμιγές καλού... που θα έλεγαν οι παλαιότεροι.