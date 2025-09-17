Cenergy Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και ιστορικά υψηλά περιθώρια το α’ εξάμηνο

Ισχυρή κερδοφορία και συνεχή βελτίωση των περιθωρίων κέρδους ανακοίνωσε στα οικονομικά αποτελέσματα του α΄εξαμήνου η Cenergy Holdings με τις πωλήσεις να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.

Επίσης, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 43% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024 και ανήλθε σε 171 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 16,7%. Η κερδοφορία ενισχύθηκε χάρη στην επιτυχή εκτέλεση ενεργειακών έργων που έχουν ανατεθεί και τη βελτίωση του μείγματος πωλήσεων.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα διατήρησε τη θετική δυναμική του, ενισχύοντας το περιθώριο αναπροσαρμοσμένου EBITDA στο 18,2% (αύξηση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2024). Ο τομέας καλωδίων ενίσχυσε επίσης το λειτουργικό περιθώριό κέρδους στο 16,3%, από 14,2% το α’ εξάμηνο 2024, λόγω της αυξημένης συμμετοχής των καλωδιακών έργων στο μείγμα πωλήσεων μετά και την πρόσφατη ολοκλήρωση της επέκτασης του εργοστασίου παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο. Η κατασκευή της μονάδας παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ συνεχίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 124 εκατ. ευρώ (+70% σε ετήσια βάση ) και 95 εκατ. ευρώ (+69% σε ετήσια βάση) αντίστοιχα.

και (+70% σε ετήσια βάση (+69% σε ετήσια βάση) αντίστοιχα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διατηρήθηκε πάνω από τα 3,3 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025.

στις 30 Ιουνίου 2025. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το οικονομικό έτος 2025 εκτιμάται πλέον ότι θα ανέλθει μεταξύ 310 και 340 εκατ. ευρώ (από 300-330 εκατ. ευρώ όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος).

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

«Η ισχυρή κερδοφορία και η συνεχής βελτίωση των περιθωρίων κέρδους κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Cenergy Holdings, που συνεχίζει σταθερά να δημιουργεί αξία. Και οι δύο επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, οδηγώντας τα περιθώρια κέρδους του Ομίλου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο τομέας των σωλήνων χάλυβα διατήρησε τη θετική δυναμική του, ολοκληρώνοντας με επιτυχία σημαντικά έργα, ενώ τα καλώδια συνέχισαν να επωφελούνται από την επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και την εκτέλεση προγραμματισμένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν αναλάβει, πετυχαίνοντας, για άλλη μια φορά, ισχυρές επιδόσεις.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας, μέσω της συνεπούς υλοποίησης της στρατηγικής μας. Κοιτώντας προς το μέλλον, είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή τη θετική πορεία. Το διαφοροποιημένο μας χαρτοφυλάκιο και οι στοχευμένες επενδύσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής μας και προσφέρουν ανθεκτικότητα εν μέσω των συνεχιζόμενων παγκόσμιων οικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων.»

Επισκόπηση

Η Cenergy Holdings συνέχισε την ανοδική της πορεία, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται σε 171 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 43% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Και οι δύο τομείς συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή την επίδοση, με τον τομέα καλωδίων να συνεχίζει με ισχυρή κερδοφορία, καθώς εξακολούθησε να εκτελεί με επιτυχία το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του, ενώ οι σωλήνες χάλυβα επωφελήθηκαν από τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους ενός ευνοϊκού μείγματος έργων, ξεπερνώντας ακόμα και το εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η ζήτηση για τα προϊόντα καλωδίων παρέμεινε ικανοποιητική στηρίζοντας τις τιμές, ενώ τα ενεργειακά έργα και στους δύο τομείς εκτελέστηκαν ομαλά και αποτέλεσαν τον βασικό λόγο αύξησης της κερδοφορίας του Ομίλου. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους για την περίοδο έφτασαν τα 95 εκατ. ευρώ.

Τόσο η Hellenic Cables όσο και η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισαν την έντονη εμπορική τους παρουσία, με νέες αναθέσεις έργων που διατήρησαν το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών πάνω από το όριο των 3 δισ. ευρώ (3,33 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025). Οι πρόσφατες αναθέσεις περιλαμβάνουν την προμήθεια αγωγού άνω των 180 χλμ. στο πλαίσιο του έργου Adriatica στην Ιταλία, τη σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» με τον διαχειριστή δικτύου της Γαλλίας RTE σε συνεργασία με την Asso.subsea για καλώδια μεταφοράς ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης 225kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Dunkerque στη Γαλλία, τον αγωγό χάλυβα LSAW μήκους 41 χλμ. για το έργο HyNet CCS στο Liverpool Bay του Ηνωμένου Βασιλείου και τη προμήθεια υποβρύχιων καλωδίων 230kV για το έργο επέκτασης Silver Run στις ΗΠΑ.

Στον τομέα καλωδίων, η πρόσφατα ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στα υποβρύχια καλώδια συνέβαλε σημαντικά στην αξιοσημείωτη αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς περισσότερα έργα από το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών προχώρησαν με ταχείς ρυθμούς. Η υψηλή αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής συνεχίζει να ενισχύει τη συνολική απόδοση του τομέα. Παρά τις μικρές αρχικές καθυστερήσεις, οι νέες γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιο της Κορίνθου έχουν πλέον ενσωματωθεί πλήρως και η μονάδα λειτουργεί με τη νέα αυξημένη παραγωγική της δυναμικότητα. Οι πωλήσεις από καλωδιακά έργα αυξήθηκαν κατά 63%, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του Ομίλου για αύξηση προστιθέμενης αξίας αντί για όγκο πωλήσεων. Παράλληλα, τα καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης διατήρησαν ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους, συμβάλλοντας θετικά στα αποτελέσματα του τομέα. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 52% του αναπροσαρμοσμένου EBITDA σε ετήσια βάση, το οποίο διαμορφώθηκε σε 121 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, στα 2,8 δισ. ευρώ, ενώ αναμένονται επιπλέον αναθέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Τέλος, συνεχίστηκε το ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, με τις βασικές δαπάνες να αφορούν την επέκταση των εργοστασίων χερσαίων καλωδίων στη Θήβα και στον Ελεώνα Βοιωτίας (Ελλάδα), καθώς και τη νέα παραγωγική μονάδα στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα παρουσίασε σημαντικά ισχυρότερη επίδοση το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 280 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA να φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στο 18,2%, έναντι 16,1% το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 53% και διαμορφώθηκαν σε 40 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών παρέμεινε ισχυρό, στα 560 εκατ. ευρώ, ενώ η εισροή νέων παραγγελιών ύψους 350 εκατ. ευρώ ξεπέρασε τις πωλήσεις του εξαμήνου. Μεταξύ των έργων που εκτελέστηκαν περιλαμβάνονται το έργο βαθέων υδάτων Neptune της OMV Petrom στη Ρουμανία, το υπεράκτιο έργο Trion της Woodside Energy στον Κόλπο του Μεξικού, καθώς και έργα αγωγών με πιστοποίηση υδρογόνου για την Snam στην Ιταλία. Επιπλέον, ξεκίνησε η παραγωγή για νέα έργα, όπως το έργο της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) NEP από την BP στη Βόρεια Θάλασσα. Τέλος, η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας γραμμής εξωτερικής επένδυσης με σκυρόδεμα (CWC) στο εργοστάσιό της στη Θίσβη στην Ελλάδα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα, με τις ενοποιημένες πωλήσεις να αυξάνονται κατά 26% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1.022 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου 2025 ήταν αυξημένες κατά 28% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2024 και κατά 10% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025, αποτυπώνοντας τη συνεχή ανάπτυξη και στους δύο επιχειρηματικούς τομείς. Οι πωλήσεις στα καλώδια αυξήθηκαν κατά 33%, χάρη στο βελτιωμένο μείγμα και τις ισχυρές επιδόσεις και στις δύο υποκατηγορίες: +63% στα έργα και +17% στα προϊόντα καλωδίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Ο τομέας σωλήνων χάλυβα πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά 11% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, διατηρώντας την θετική πορεία των τελευταίων δύο ετών.

Το βελτιωμένο μείγμα των έργων που εκτελέστηκε στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, σε συνδυασμό με την αυξημένη συνεισφορά των έργων καλωδίων στις συνολικές πωλήσεις του τομέα συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση του αναπροσαρμοσμένου περιθωρίου EBITDA με αποτέλεσμα το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέλθει σε 171 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 43% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Τα περιθώρια κερδοφορίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ξεπέρασαν το 17%, συνεισφέροντας 95 εκατ. ευρώ στο αναπροσαρμοσμένο EBITDA και σημειώνοντας αύξηση 46% σε ετήσια βάση και 26% σε τριμηνιαία.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 29 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 8% σε ετήσια βάση, έναντι 32 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, λόγω των χαμηλότερων πιστωτικών περιθωρίων και της μείωσης των επιτοκίων αναφοράς. Οι ζημίες λόγω συναλλαγματικών διαφορών που σχετίζονται με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου σε δολάρια για την επένδυση στο Μέριλαντ περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα και ανήλθαν περίπου σε 7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι μόλις 0,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Εξαιρώντας αυτή την επίπτωση, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ήταν 29% χαμηλότερα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η ισχυρή λειτουργική επίδοση οδήγησε σε αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 70% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ξεπέρασαν τα 95 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 9,3% των πωλήσεων.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε 119 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, από τα οποία τα 108 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον τομέα καλωδίων, με το υπόλοιπο ποσό να κατανέμεται στον τομέα των σωλήνων χάλυβα, καθώς ο πρώτος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, ώστε να ανταποκριθεί στην ισχυρή ζήτηση.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 157 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 151 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025, έναντι αρνητικού επιπέδου -6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη και οφείλεται κυρίως στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών «οροσήμων» (milestone payments) για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για την κάλυψη τόσο των κεφαλαιουχικών δαπανών όσο και των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, ο Όμιλος αξιοποίησε τα ταμειακά του διαθέσιμα καθώς και μη χρησιμοποιημένες πιστωτικές γραμμές. Όπως είχε ήδη επισημανθεί στις προηγούμενες οικονομικές καταστάσεις, η μελλοντική εξέλιξη του κεφαλαίου κίνησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το χρονοδιάγραμμα των προκαταβολών και των άλλων πληρωμών στα πλαίσια των ενεργειακών έργων που εκτελεί ο Όμιλος, καθώς και από την εξέλιξη των διεθνών τιμών των πρώτων υλών.

Ο συνδυασμός σημαντικών κεφαλαιουχικών δαπανών και αυξημένων απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης κυρίως από τον τομέα καλωδίων οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 343 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025, αυξημένος κατά 191 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα επίπεδα στο τέλος του 2024. Οι ταμειακές εισροές από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Οκτωβρίου 2024 εξακολουθούν να ενισχύουν θετικά τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, με τη μητρική να εμφανίζει καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 162 εκατ. ευρώ στο τέλος του εξαμήνου.

Καλώδια

Ο τομέας καλωδίων κατέγραψε ισχυρή επίδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 742 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 33% σε ετήσια βάση. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αύξηση οφείλεται στην εκτέλεση καλωδιακών έργων, που παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση κατά 63% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, λόγω της πρόσφατης επέκτασης παραγωγικής δυναμικότητας και της στρατηγικής προς δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 121 εκατ. ευρώ (+52% σε ετήσια βάση), με τα περιθώρια κέρδους να ανέρχονται σε 16,3% έναντι 14,2% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η βελτίωση οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των καλωδιακών έργων στα έσοδα του τομέα και στη σταθερά υψηλή κερδοφορία αυτών. Από την άλλη πλευρά, η σταθερή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων βοήθησε να διατηρηθούν τα περιθώρια κέρδους σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Hellenic Cables συνέχισε την επιτυχημένη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, εξασφαλίζοντας νέες σημαντικές αναθέσεις:

Σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» σε κοινοπραξία με την Asso.subsea από τη Réseau de Transport d'Électricité (RTE) για καλώδια μεταφοράς ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης 225kV του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Dunkerque στη Γαλλία.

Ανάθεση για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις δοκιμές υποβρυχίων καλωδίων 230kV, καθώς και την προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για το έργο επέκτασης Silver Run στις ΗΠΑ.

Συμβάσεις-πλαίσιο με ευρωπαϊκούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (TSOs) για καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης.

Συνολικά, η Hellenic Cables, παρά τις προκλήσεις ενός ασταθούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, εξασφάλισε νέες παραγγελίες ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, τόσο για έργα όσο και για συμβάσεις-πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα διαμορφώθηκε σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025 (3 δισ. ευρώ στις 31.12.2024).

Ταυτόχρονα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, παραδόθηκαν επιτυχώς, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, αρκετά έργα. Μεταξύ αυτών, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στην εγκατάσταση των καλωδίων 220kV για το έργο Ostwind 3 στη Γερμανία για λογαριασμό της 50Hertz, ενώ ολοκληρώθηκε η παραγωγή των καλωδίων export και inter-array για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Thor στη Δανία. Επίσης, προχώρησε η παραγωγή καλωδίων για άλλα έργα, όπως τα export καλώδια για το Baltyk II στην Πολωνία, τη διασύνδεση της πλατφόρμας DolWin Kappa στη Γερμανία, τα inter-array καλώδια για το «Eoliennes en Mer – Dieppe Le Tréport» στη Γαλλία, καθώς και για το East Anglia 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 20 εκατ. ευρώ, λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων, παρά τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης των επενδυτικών προγραμμάτων, κυρίως στις μονάδες παραγωγής χερσαίων καλωδίων. Τα κέρδη προ φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, σε 88 εκατ. ευρώ έναντι 47 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 67 εκατ. ευρώ (από 35 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2024).

Ο καθαρός δανεισμός του τομέα διαμορφώθηκε σε 491 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025, επηρεασμένος από τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και τη συνέχιση των επενδύσεων. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν συνολικά σε 108 εκατ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής:

49 εκατ. ευρώ για την τελική φάση της επέκτασης στο εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων στην Κόρινθο,

40 εκατ. ευρώ για αναβαθμίσεις στις δύο μονάδες χερσαίων καλωδίων στην Ελλάδα: εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής και εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Θήβας, ώστε να καταστεί υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής καλωδίων μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης (η ολοκλήρωση αναμένεται έως το τέλος του έτους), και συνέχιση επενδύσεων στο εργοστάσιο του Ελεώνα Βοιωτίας για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας,

4 εκατ. ευρώ για βελτιώσεις στο εργοστάσιο στο Βουκουρέστι και

15 εκατ. ευρώ για την έναρξη εργασιών στη νέα μονάδα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Σωλήνες Χάλυβα

Ο τομέας των σωλήνων χάλυβα διατήρησε τη θετική δυναμική του 2024, καταγράφοντας περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι πωλήσεις έφτασαν τα 280 εκατ. ευρώ, από 252 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2024, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε περίπου 51 εκατ. ευρώ, έναντι 41 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το περιθώριο κέρδους σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ανήλθε σε 18,2%, σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το α΄ εξάμηνο του 2024.

Η επίδοση αυτή οφείλεται σε επιλεγμένες επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, οι οποίες επέτρεψαν την αύξηση των όγκων παραγωγής, καθώς και στο βελτιωμένο μείγμα εκτέλεσης έργων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Οι σταθερά υψηλές τιμές ενέργειας και η ανάγκη εναλλακτικών διαδρομών για το φυσικό αέριο διατήρησαν τη ζήτηση για σωλήνες με αποτέλεσμα τόσο την επανεκκίνηση πολλών έργων αγωγών, όσο και την επίσπευση υλοποίησης άλλων, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της ενεργειακής μετάβασης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Σωληνουργεία Κορίνθου παρήγαγε σωλήνες για σημαντικά έργα, όπως:

τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Neptun deep της OMV Petrom στη Ρουμανία (162 χλμ. σωλήνων ευθείας ραφής βυθισμένου τόξου – LSAW – διαμέτρου 30 ιντσών),

έργα για τη Snam στην Ιταλία, περιλαμβανομένων τμημάτων του αγωγού φυσικού αερίου Adriatica, με σωλήνες πιστοποιημένους για μεταφορά υδρογόνου έως και 100%,

έργα σωλήνων μεγάλων διαμέτρων για πελάτες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και υποθαλάσσιους αγωγούς HFW για έργα στη Βόρεια και Νορβηγική Θάλασσα.

Στις 30 Ιουνίου 2025, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα ανήλθε στα 560 εκατ. ευρώ, αυξημένο σημαντικά από τα 430 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Η αύξηση αυτή ενσωματώνει τις νέες σημαντικές αναθέσεις που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

41 χλμ. σωλήνων LSAW για το υπεράκτιο τμήμα του αγωγού μεταφοράς CO₂ HyNet στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, που θα υλοποιηθεί από την ENI – έργο στρατηγικής σημασίας για τους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα της χώρας,

νέα έργα/τμήματα από τη Snam για τον αγωγό φυσικού αερίου Adriatica στην Ιταλία.

Επιπλέον αναθέσεις σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία επιβεβαιώνουν τη διαρκή ανταγωνιστικότητα του τομέα στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής απόδοσης σε αγωγούς.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε σημαντικά κατά 47% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε μόλις 5 εκατ. ευρώ, λόγω των βελτιωμένων επιτοκίων αλλά και του χαμηλότερου επιπέδου καθαρού δανεισμού συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ από 26 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 51% και διαμορφώθηκαν σε περίπου 33 εκατ. ευρώ. Τόσο η αποδοτική λειτουργία των παραγωγικών μονάδων, όσο και η πειθαρχημένη οικονομική διαχείριση είναι καταλύτες για την επίτευξη αυτής της επίδοσης.

Ο καθαρός δανεισμός του τομέα παρέμεινε σταθερός στα 14,5 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025 (15 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024), καθώς η ισχυρή κερδοφορία εξισορρόπησε την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης (17 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024). Ο τομέας χρηματοδότησε με ιδία κεφάλαια στοχευμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 10,5 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, με σημαντικότερη την επιτυχή έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας επικάλυψης σκυροδέματος (Concrete Weight Coating – CWC) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θίσβη. Η υπερσύγχρονη αυτή γραμμή ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα της εταιρείας να προσφέρει πλήρως ολοκληρωμένες λύσεις υποθαλάσσιων αγωγών από έναν ενιαίο χώρο παραγωγής, εδραιώνοντας περαιτέρω τη στρατηγική της θέση στην παγκόσμια αγορά ενεργειακών υποδομών.

Προοπτικές

Ο τομέας καλωδίων διατηρεί ισχυρές προοπτικές τόσο για το υπόλοιπο του 2025, όσο και για το μεσοπρόθεσμο μέλλον, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών συνεχίζει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο τομέας έχει ήδη ολοκληρώσει την επέκταση της παραγωγικής του δυναμικότητας για υποβρύχια καλώδια, προχωρά ενεργά την ενίσχυση των παραγωγικών του γραμμών για χερσαία καλώδια στην Ελλάδα και συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής του επένδυσης στην αγορά χερσαίων καλωδίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αυξημένη παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και οι βελτιώσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα είναι ορισμένες από τις κύριες τάσεις, τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Με τη σειρά τους, οι τάσεις αυτές έχουν αναδείξει τη στρατηγική σημασία ολόκληρου του τομέα καλωδίων, τροφοδοτώντας σχέδια επέκτασης και ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο παραγγελιών. Τέλος, η ζήτηση για προϊόντα καλωδίων (χαμηλής και μέσης τάσης και καλώδια τηλεπικοινωνιών) παραμένει ισχυρή και οι παραγγελίες αυξάνονται μέσω της ανάθεσης μακροπρόθεσμων συμβάσεων-πλαισίων, ενδυναμώνοντας την αναπτυξιακή πορεία του τομέα.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή θέση στην αγορά, στηριζόμενος στην υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής του δυναμικότητας, τη βελτιωμένη κερδοφορία και το συνεχώς ανανεούμενο με νέα στρατηγικά έργα ανεκτέλεστο υπόλοιπο. Οι πρόσφατες επενδύσεις για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η βελτιστοποίηση της παραγωγής και οι προηγμένες καθετοποιημένες δυνατότητες έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Κοιτώντας μπροστά, η Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένει ότι η αγορά των αερίων καυσίμων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται καθώς αποτελεί θα αποτελέσει το κύριο μεταβατικό καύσιμο και θα οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε έργα αγωγών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και μεσοπρόθεσμα σε έργα υποδομής υδρογόνου, τομείς στους οποίους η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ήδη εδραιωθεί ως ηγέτης της αγοράς.

Η Cenergy Holdings λαμβάνοντας υπόψιν το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και την υψηλή κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου 2025 εκτιμά ότι το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το 2025 θα κυμανθεί μεταξύ 310 και 340 εκατ. ευρώ. Οι οικονομικές προοπτικές βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν: (α) την ομαλή εκτέλεση των ενεργειακών έργων και στους δύο τομείς, (β) την απουσία περαιτέρω σημαντικών αλλαγών στις διεθνείς εμπορικές πολιτικές (δασμοί) και (γ) τον περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο από γεωπολιτικές αβεβαιότητες, μακροοικονομική μεταβλητότητα, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ή άλλους εξωγενείς κραδασμούς.