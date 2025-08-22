Θα κάνει το βήμα ο Μυλωνάς; ...και αν ναι, θα είναι στο private banking;

Κλάδος με τις περισσότερες εισροές κεφαλαίων είναι ο τραπεζικός. Με την προοπτική της αναβάθμισης- στην κατηγορία των Developed Markets- δύσκολα θα χάσει την πρωτοκαθεδρία.



Τέσσερις οι κύριοι (συστημικοί) παίκτες με τους 3 να έχουν προχωρήσει σε κινήσεις διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους- συμμαχίες κ.λ.π



Η Alpha Bank πορεύεται με την UniCredit (μένει να δοθεί το Ο.Κ του SSM για να αυξήσει την συμμετοχή του ο μιλανέζικος όμιλος σε ποσοστό κατασταστικής μειοψηφίας-33,4%), η Πειραιώς με την ενσωμάτωση της Εθνικής ΕΓΑ- και παράλληλες ενέργειες ενίσχυσης του bancassurance, η Eurobank επεκτείνοντας την παρουσία της σε Κύπρο (Ελληνική) "βλέποντας" προς Αραβικές χώρες και Ινδία.



Μόνη που δεν έχει προχωρήσει σε κάποια ουσιαστική κίνηση είναι η Εθνική, με τον Παύλο Μυλωνά οσάκις έχει αναφερθεί σε πιθανές εξαγορές να θέτει ως βασική προϋπόθεση την δημιουργία αξίας.



Οντως, στον τομέα των "συγχωνεύσεων και εξαγορών" η διοίκηση Μυλωνά είναι πολύ προσεκτική, μέχρι τώρα.



Εχοντας διασφαλίσει την κυρίως δραστηριότητα (core), σχεδιάζει την επενδυτική της- με μεγαλύτερη διανομή κερδών (payout ratio έως 60%) διαθέτοντας ίδια κεφάλαια/ρευστότητα για να προχωρήσει σε γενναίο deal.



Σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχος της Κοτζιά -με πρότερη εξαιρετική θητεία στον τομέα Μ&A (mergers & accquisitions) άλλης συστημικής- για την διοίκηση Μυλωνά και το team του, στο συγκεκριμένο τράπεζα αναφοράς είναι η Eurobank (δλδ ο τρόπος που ενήργησε στο m&a ο Φωκίων Καραβίας).



Για τον ίδιο ο στόχος της Εθνικής είναι η είσοδος της στο private banking, μέσω εξαγοράς ξένης εταιρείας.

Ετσι θα μπορέσει να ενισχύσει τα "μη επιτοκιακά έσοδα" για να καλύψει τα μειωμένα από το asset management.

Για το αν θα ακολουθήσει, και επόμενη κίνηση (εξαγορά;) στον τομέα του bancassurance, η απάντηση του ήταν "βήμα-βήμα τη φορά".

Συνεπώς, μένουμε στην επιβεβαίωση (ή όχι) των πληροφοριών πως-κατ' αρχήν- στόχος της διοίκησης Μυλωνά, είναι η "ιδιωτική τραπεζική/επενδυτική".