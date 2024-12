Lamda Development: Santa Claus για λίγους

Στα 7,16 ευρώ η μετοχή της Lamda Development (τιμή Δευτέρας 23 Δεκ.) με μεταβολή 5,92% για το 2024.



Ενα από τα χαρτιά του FTSE25 Large Cap που υποαποδίδουν φέτος (στο 12,04% για τον ΓΔ, στο 12,78% για τον FTSE25) υστερώντας έναντι της αγοράς

για δεύτερη συνεχόμενη χρήση.



Γεγονός που όμως δεν εμπόδισε την διοίκηση να προχωρήσει σε (ακόμη μία ) επιλεκτική επιβράβευση, συγκεκριμένων 35 στελεχών.



Πως; με την δωρεάν διάθεση 693.764 μετοχών της εισηγμένης- με βάση την τιμή της 18/12, δλδ τα 7,2 ευρώ



Το Αη Βασιλιάτικο δώρο αφορούσε σε μπόνους του 2023, προφανώς ανάλογο θα δοθεί για το 2024...



Παράλληλα το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν συστηματικές ρευστοποιήσεις από κωδικούς που σύμφωνα με χρηματιστές "έδειχναν" την Voxcove (εκτιμώντας πως θα μπορούσε να αφορά σε μείωση θέσης από την πλευρά του Πάνου Γερμανού).

Intralot: Τα σχέδια Κόκκαλη μετά την είσοδο του Κορεάτη στο δ.σ

Αίσθηση έκανε στην κοινότητα η είσοδος του Soohyung Kim στο δ.σ της εταιρείας, και μάλιστα στην θέση του Αντιπροέδρου.



Αφ' ενός επειδή είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εισηγμένης, με 26,6% , αφ΄ ετέρου το αφεντικό του Standard General, του hedge fund που ίδρυσε ο Κορεάτης το 2007 (από κοινού με τον Nicholas Singer).



Το fund δραστηριοποιήθηκε στη διαχείριση των πτωχεύσεων των Aliante Casino and Hotel, American Apparel, Greektown, RadioShack και Young Broadcasting. Το σημαντικό; είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Bally’s Corporation, US εταιρείας τυχερών παιχνιδιών, στοιχημάτων και διαδραστικής ψυχαγωγίας με έδρα το Providence/ Rhodes Island.



Εχει AUM 13 καζίνο σε 10 πολιτείες των ΗΠΑ, έναν ιππόδρομο/Colorado και on line επιχειρήσεις αθλητικών στοιχημάτων σε 14 States.



Το 2020, η εταιρεία απέκτησε τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος Bally’s από την Caesars Entertainment και άλλαξε το δικό της όνομα σε Bally’s Corporation.



Προφανές πως, ο Σωκράτης Κόκκαλης και το team υπό τους Νίκο Νικολακόπουλο και Χρυσόστομο Σφάτο σχεδιάζει μεθοδικά την πολιτική που θα ακολουθήσει το 2025 στις διεθνείς αγορές, και δη σε αυτή των ΗΠΑ.



Τις τελευταίες συνεδριάσεις στη μετοχή τοποθετήθηκαν σημαντικά κεφάλαια- από τα 0,955 (της 19/12) έως και τα 1,02 ευρώ-υψηλά Δευτέρας- για λογαριασμό επενδυτών οι οποίοι προσβλέπουν σε θετικές εξελίξεις, ενδεχομένως και από το Q1 του 2025.