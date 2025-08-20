ΟΔΔΗΧ: Στο 1,74% η απόδοση για τα 6μηνα έντοκα – Προσφορές 921 εκατ. ευρώ

Yπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές

Οριακή αύξηση κατέγραψε η απόδοση των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ για τα αποτελέσματα της σημερινής δημοπρασίας, από την οποία αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,74%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 921 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.