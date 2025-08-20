Eurostat: Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο - Στο 2% στην ευρωζώνη

Στην επιβεβαίωση των προκαταρκτικών της στοιχείων (flash estimate) προχώρησε σήμερα η Eurostat, σχετικά με τον πληθωρισμό του Ιουλίου.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε σε 3,7% τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο είχε διαμορφωθεί σε 3,6%, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα (Ιούλιος 2024) κυμαινόταν στο 3%. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,3%.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, η ετήσια ποσοστιαία αύξηση των τιμών στην ευρωζώνη διατηρήθηκε στο 2% τον Ιούλιο του 2025, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Ιούνιο. Πέρυσι, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,6%.

Σε επίπεδο ΕΕ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε ελαφρώς στο 2,4% από 2,3% τον προηγούμενο μήνα, έναντι 2,8% τον Ιούλιο του 2024.

Οι χαμηλότεροι ετήσιοι δείκτες καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,9%) και την Ιρλανδία (1,6%), ενώ οι υψηλότεροι στην Ρουμανία (6,6%), την Εσθονία (5,6%) και τη Σλοβακία (4,6%). Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός υποχώρησε σε 8 κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε 6 και αυξήθηκε σε 13.

Όσον αφορά τη συνεισφορά των επιμέρους κατηγοριών στην αύξηση των τιμών στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες πρωτοστάτησαν με +1,46 ποσοστιαίες μονάδες, ακολουθούμενες από την κατηγορία «τρόφιμα, αλκοόλ & καπνός» (+0,63 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,18 π.μ.) και την ενέργεια (-0,23 π.μ.).