Οι Greek days στο Λονδίνο, τα...όπλα του Μητσοτάκη, το διεθνές σκηνικό και οι προβλέψεις χρηματιστών

Οι προσδοκίες για το Greek Investment Conference του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Morgan Stanley

Με τον "αέρα" του θεαματικού placement της Εθνικής η ελληνική αποστολή στο Road Show της Morgan Stanley- σήμερα Δευτέρα και Τρίτη- στο Λονδίνο και δεδομένη την κατακόρυφη αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος πανίσχυρων οίκων που θα δουν με "άλλο μάτι" τις 37 εισηγμένες που θα συμμετάσχουν. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη- ανοίγει την αυλαία το πρωί- πραγματοποιείται το Greek Investment Conference του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Morgan Stanley, με τον πρωθυπουργό να κουβαλά στις αποσκευές του την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, αλλά και τις επιτυχημένες διαθέσεις του 9% του μ.κ της Alpha Bank και του 22% της Εθνικής Τραπέζης.

Τραπεζικός κλάδος και ενεργειακά στα top priorities του πρωθυπουργού team, που έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει από τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μέχρι τις ευκαιρίες σε επί μέρους κλάδους, τομείς δραστηριότητας της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Η δημιουργία "τραπεζιών" με τη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων διασφαλίζει το μέγιστο του ενδιαφέροντος επενδυτικών ονομάτων που είτε συμμετείχαν στην απο-επένδυση του ΤΧΣ είτε διαθέτουν ισχυρές μετοχικές θέσεις στο μ.κ εισηγμένων.

Fidelity, BlackRock, Lazard, Allianz, Norgest, GIC, Wellington, RWC ενδεικτικά και μόνον επενδυτικά σπίτια που απέκτησαν θέσεις στο μ.κ της ΕΤΕ αγοράζοντας μετοχές της στα 5,30 ευρώ. Δυνατά πάνελς με επιχειρηματίες, βασικούς μετόχους στο Energy Transition in Greece» - (συμμετέχουν: Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος της Mytilineos, Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Κωνσταντίνος Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrakat και ο Γιώργος Κούβαρης από την ΓΕΚ Τέρνα αλλά και στο «Private Investing in Greece» - (συμμετέχουν: Στέλιος Ελία, Managing Director BC Partners, Σπύρος Σπυρόπουλος, Senior Advisor Oaktree, Ana Plecas, Country Head of SE Europe & Africa Macquarie Asset Management, Στέλιος Θεοδοσίου, Managing Director, H.I.G. Realty)διαμορφώνουν "δύναμη πυρός" που δεν περνά απαρατήρητη στην Ευρώπη.

Το senior preferred της Eurobank και οι...άλλοι

Φάνηκε και με την προσφορά των 1,6 δισ. στην έκδοση του senior bond της Eurobank (άντλησε 500 εκατ., με κουπόνι 5,875%) και με την διακριτική πίεση να επισπευσθεί η διάθεση ενός μειοψηφικού ποσοστού (12%-15%) από τους 2 βασικούς μετόχους της Helleniq Energy (PO&IH/Λάτσης- ΤΑΙΠΕΔ) όπως και του θερμού ενδιαφέροντος για το πότε θα "βγουν" το υπόλοιπο της Εθνικής που έχει το ΤΧΣ (18,9%), εάν γίνεται να δοθεί νωρίτερα μέρος (ή το όλον) του 27% της Πειραιώς και βεβαίως για την εισαγωγή του 20% του ΔΑΑ "Ελευθέριος Βενιζέλος" στο ΧΑ.

Προσφορές από 101 επενδυτές για το senior preferred ομόλογο της Eurobank. Οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο (25%) και τo 16% από την Γαλλία. Παράλληλα "δείχνουν" την προοπτική ακόμη καλύτερων όρων άντλησης στην περίπτωση που την 1η Δεκεμβρίου ο οίκος Fitch αποδώσει το investment grade -συμπληρώνοντας το καρέ των πιστοποιημένων αξιολογητών- ενδεχόμενο που συνεκτιμάται από τους διαχειριστές των πιο μεσομακροπρόθεσμων funds που πήραν θέσεις στην Εθνική. Και κατά πως φαίνεται θα ενισχύσουν περαιτέρω μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, 3+ η σημερινή έμειναν για το "κλείσιμο μηνός".

Επίσης είναι και η προοπτική του 2024- χρονιά που ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας προβλέπεται να είναι σημαντικά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο- Οντως τη μερίδα του λέοντος στις προβλέψεις εσόδων από αποκρατικοποιήσεις το 2024 κατέχουν και πάλι δύο μεγάλα έργα παραχώρησης, η Εγνατία Οδός και η νέα σύμβαση για την Αττική Οδό, καθώς αντιστοιχούν σε 1,35 δισ. ευρώ και 3,27 δισ. ευρώ (σύνολο 4,62 δισ. ευρώ) αντίστοιχα από τη συνολική πρόβλεψη για έσοδα 5,77 δισ. ευρώ τη νέα χρονιά.

Το οικονομικό κλείσιμο της Εγνατίας Οδού έχει μείνει ως «ουρά» από το 2023 (που προβλεπόταν να ολοκληρωθεί), ωστόσο, ως γνωστόν, παραμένει η εκκρεμότητα έγκρισης της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ο φάκελος είναι πλήρως κατατεθειμένος, γεγονός που σημαίνει ότι ο προσωρινός ανάδοχος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- Egis και το ΤΑΙΠΕΔ έχουν ολοκληρώσει ότι τους αναλογούσε. Για την Αττική Οδό προτιμητέος επενδυτής είναι και στη συγκεκριμένη σύμβαση η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σε αυτή την συγκυρία φαίνεται πως οι προετοιμασίες για το παραδοσιακό year end rally στις αγορές- και το ΧΑ- καλά κρατούν. Η ανακοίνωση της εκεχειρίας Ισραήλ-Χαμάς έγινε δεκτή με ανακούφιση (και ) από τους fund managers.

Τι λένε οι χρηματιστές...

Σύμφωνα με την Depolas Investment Servicers κέρδη κατέγραψαν οι βασικοί Αμερικανικοί μετοχικοί δείκτες, μετά από μία πετυχημένη δημοπρασία 20ετων Κρατικών ομολόγων. Η ομιλία της Κριστίν Λαγκάρντ, η ανακοίνωση των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της FED αλλά και τα αποτελέσματα της Nvidia, που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, μιας και η συγκεκριμένη κρατά τα σκήπτρα του AI κυριάρχησαν στην επικαιρότητα για τους επενδυτές. Στο εσωτερικό, τα αποτελέσματα της ΕΧΑΕ ήταν ικανοποιητικά με τα EBITDA εννεάμηνου να διαμορφώνονται στα 14,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 9,6 εκατ. ευρώ (+41% σε ετήσια βάση). Καλή η εικόνα και για Motor Oil, ΟΠΑΠ, ElvalHalcor, Fourlis που ανακοίνωσαν μεγέθη (την Τρίτη) αλλά και για Lamda Development, Quest (την Τετάρτη Για τον ΓΔΧΑ βλέπουμε υψηλότερα επίπεδα, έστω και αν μεσολαβήσουν σημαντικές διακυμάνσεις τιμών.

Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Κίνα σχεδιάζεται χρηματοδοτική στήριξη 50 εταιρειών στον τομέα της Κατασκευής και Ανάπτυξης. Στη δημοπρασία Κρατικού ομολόγου 20ετιας των ΗΠΑ, παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση από το επενδυτικό κοινό. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος για την πρωτογενή τοποθέτηση, ήταν ότι οι βασικοί διαπραγματευτές Αγοράς (primary dealers) απορρόφησαν μόλις το 9,5% των $18 δισ., ότι δηλαδή άφησαν οι αρχικοί πλειοδότες (bidders), όπως επισημαίνει ο Συμεών Μαυρουδής (Fast Finance) Να τονιστεί ότι δευτερογενώς, η απόδοση βρέθηκε στα ίδια επίπεδα με εκείνη της πρωτογενούς Αγοράς.

Με άλλα λόγια, οι επενδυτές τοποθετήθηκαν στην εν λόγω έκδοση, παρά το γεγονός ότι μπορούσαν να τοποθετηθούν δευτερογενώς. Κάτι που δεν συνέβαινε αρκετούς μήνες, καθώς η δημοπρασία είχε χαμηλότερη απόδοση από το ταμπλώ. Για τον Δημήτρη Τζάνα (ΚΥΚΛΟΣ χρηματιστηριακή), η συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων της διεθνούς επενδυτικής οινότητας στο βιβλίο των Διεθνών σηματοδοτεί την ενεργοποίηση τοποθετήσεων κεφαλαίων μακράς πνοής (long term) σε μετοχές ελληνικών εταιρειών που θα ξεδιπλωθεί την επόμενη διετία. Ιδιαίτερα μετά τη μετάταξη του ΧΑ στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Προς ώρας η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ευεργετείται, καθώς αναβαθμίζεται ο συντελεστής στάθμισης στους βασικούς δείκτες (Γ.Δ., FTSE 25 κ.α.) προκαλώντας το αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον. Επίσης, ικανοποιητικός αριθμός Ελλήνων επενδυτών που ανήλθαν σε 7.427, κατά την ανακοίνωση του ΤΧΣ, συμμετείχαν στη διαδικασία και έλαβαν το 60% περίπου των τίτλων που ζήτησαν σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη αναβάθμιση του ενδιαφέροντος των Ελλήνων για τοποθετήσεις σε τραπεζικούς τίτλους, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι ο πολύπαθος τραπεζικός κλάδος εξυγιαίνεται και οι προοπτικές του είναι πλέον θετικές.