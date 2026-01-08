Η Stoxx «ανοίγει την πόρτα» των ανεπτυγμένων αγορών – Εισροές 1 δισ. δολαρίων στις ελληνικές μετοχές

Εισροές που προσεγγίζουν το 1 δισ. δολάρια αναμένεται να κατευθυνθούν προς τις ελληνικές μετοχές, εφόσον ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές από την εταιρεία δεικτών Stoxx, σύμφωνα με εκτιμήσεις της JP Morgan.

Όπως αναφέρει η αμερικανική τράπεζα, η αναβάθμιση εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί κατά το review του Απριλίου και θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε εισροές ύψους 962 εκατ. δολαρίων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς οι ελληνικές μετοχές θα ενταχθούν τόσο στον δείκτη Stoxx Europe 600 όσο και στον Eurostoxx.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν δυναμικά στα ελληνικά assets, καθώς η ελληνική οικονομία εμφανίζει υπεραπόδοση, στηριζόμενη σε έναν ισχυρό τραπεζικό τομέα και σημαντικά βελτιωμένα δημόσια οικονομικά.

Ενδεικτική της θετικής αυτής πορείας είναι η απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος έχει ενισχυθεί κατά περίπου 129% από τις αρχές του 2023, όταν η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Την ίδια περίοδο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 42%.

«Η Ελλάδα έχει υποστεί έναν επίπονο αλλά ουσιαστικό μετασχηματισμό στα δημόσια οικονομικά της τα τελευταία χρόνια, μεταμορφούμενη αθόρυβα από ένα αφερέγγυο παπάκι σε έναν κύκνο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», δήλωσε στο Bloomberg ο Γιώργος Λαγαρίας, επικεφαλής οικονομολόγος της Forvis Mazars, προσθέτοντας ότι οι πιθανές αναβαθμίσεις θα μπορούσαν να απελευθερώσουν αναγκαία νέα κεφάλαια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς ανέρχεται πλέον στα 133 δισ. δολάρια, γεγονός που θα την καθιστούσε ένα μικρό αλλά αξιοσημείωτο μέλος του Stoxx 600, ο οποίος αντιπροσωπεύει αγορές συνολικής αξίας 18 τρισ. δολαρίων. Ο δείκτης περιλαμβάνει κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως η ASML Holding και η LVMH, με το Ηνωμένο Βασίλειο να κατέχει τη μεγαλύτερη στάθμιση (22%), ακολουθούμενο από τη Γαλλία (16%).

Παράλληλα, ο οίκος FTSE Russell έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σε ανεπτυγμένη αγορά στο εξαμηνιαίο review του Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι αναλυτές της JP Morgan εκτιμούν ότι και η MSCI θα προσθέσει τη χώρα στο watchlist για αναβάθμιση εντός του τρέχοντος έτους.