Γ.Στουρνάρας: Υψηλή η κερδοφορία των τραπεζών το 2026

Για τις μικρότερες - μη συστημικές τράπεζες - ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η ΤτΕ δίνει έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους.

Θετικές παραμένουν οι προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες το 2026 καθώς παρά την πτώση των επιτοκίων η κερδοφορία τους αναμένεται να παραμείνει υψηλή, σύμφωνα με το Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ, οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η πιστωτική επέκταση στηρίζεται σε συντηρητικά κριτήρια και διαδικασίες, προκειμένου να διατηρήσουν την ποιότητα του ενεργητικού τους και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις υπολειπόμενες εστίες πιστωτικού κινδύνου. Θα πρέπει επίσης να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα θέματα κόστους, και να προσαρμόζονται στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και τις τάσεις ψηφιοποίησης, για να επιτύχουν τη διατήρηση της κερδοφορίας τους τα επόμενα χρόνια. Οι συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία είναι απαραίτητες προκειμένου να θωρακιστούν από κυβερνοεπιθέσεις, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και να ανταποκριθούν καλύτερα στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Επιπλέον, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται και με τις διεθνείς εξελίξεις συνεχίζουν να αποτελούν τον πιο απρόβλεπτο και εν δυνάμει σημαντικό παράγοντα κινδύνου, κάτι το οποίο θα πρέπει οι τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη τους στον καθορισμό της μερισματικής πολιτικής τους καθώς και στη διατήρηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων. Η ανθεκτικότητα που έχει επιτευχθεί δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό και αποφάσεις με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Για τις μικρότερες - μη συστημικές τράπεζες - ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η ΤτΕ δίνει έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τους. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επικοινωνήσει με τις επηρεαζόμενες τράπεζες νωρίς εντός του 2025, έχει ζητήσει την υποβολή σχετικών σχεδίων δράσης αναφορικά με την δημιουργία ενός ελάχιστου ποσοστού εποπτικών προβλέψεων - και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Στουρνάρας τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα βελτίωσαν την ποιότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα τόσο της εσωτερικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων όσο και της εκκαθάρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Παγκρήτιας Τράπεζας και της Attica Bank στο πλαίσιο της συγχώνευσής τους και της συμμετοχής τους στον Ηρακλή ΙΙΙ.

Ως αποτέλεσμα, οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό πιστωτικής επέκτασης, παρέχοντας χρηματοδότηση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας), παρουσιάζοντας βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία και υψηλή ρευστότητα. Επισημαίνεται ότι η είσοδος νέων επενδυτών και η λειτουργική κερδοφορία των ΛΣΠΙ έχουν επιτρέψει τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας των ΛΣΠΙ, ενώ συνεχίζει να υφίσταται ενδιαφέρον επενδυτών για την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο τους.

Για τις χορηγήσεις δανείων ο διοικητής της ΤτΕ αναγνώρισε ότι ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά παραμένει χαμηλός, αν και επιταχυνόμενος το τελευταίο διάστημα. Τα καταναλωτικά δάνεια αυξάνονται με ρυθμό ελαφρώς υψηλότερο από το ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, ενώ ο ρυθμός μεταβολής των στεγαστικών δανείων - που έγινε πρόσφατα ελαφρά θετικός για πρώτη φορά μετά από 15 έτη - αναμένεται να ενισχυθεί τροφοδοτούμενος εν μέρει από τις εκταμιεύσεις του προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ".