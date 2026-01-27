O MSCI ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές

Σε επίσημη διαβούλευση για την πιθανή επαναταξινόμηση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές προχωρά η MSCI, ανοίγοντας ένα κρίσιμο κεφάλαιο στη μακρά πορεία επανασύνδεσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με τον ευρωπαϊκό επενδυτικό πυρήνα.

Η πρόταση αφορά αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από καθεστώς αναδυόμενης σε ανεπτυγμένη, σε ένα μόνο στάδιο, με πιθανό χρονικό ορίζοντα εφαρμογής την αναθεώρηση των δεικτών του Αυγούστου 2026.

Κάλυψη των βασικών κριτηρίων ανάπτυξης

Σύμφωνα με τη MSCI, η ελληνική αγορά πληροί πλέον τα βασικά κριτήρια οικονομικής ανάπτυξης που απαιτούνται για την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές. Παράλληλα, έχει καταγράψει ουσιαστική πρόοδο στους δείκτες προσβασιμότητας, προσεγγίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα πρότυπα που ισχύουν στις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης.

Το βασικό εμπόδιο στις προηγούμενες αξιολογήσεις ήταν ο κανόνας διατηρησιμότητας μεγέθους και ρευστότητας, ο οποίος απαιτεί τη σταθερή παρουσία επαρκούς αριθμού εισηγμένων εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια των ανεπτυγμένων αγορών σε βάθος χρόνου.

Επανεξέταση του κανόνα διατηρησιμότητας

Στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης της ταξινόμησης αγορών, η MSCI επανεξέτασε κατά πόσο ο συγκεκριμένος κανόνας θα πρέπει να εφαρμόζεται στην περίπτωση της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ευρωπαϊκές ανεπτυγμένες αγορές.

Όπως επισημαίνεται, οι ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης θεωρούνται ενιαία οντότητα για σκοπούς κατασκευής και συντήρησης των δεικτών, λόγω της υψηλής θεσμικής, ρυθμιστικής και λειτουργικής ενοποίησης των αγορών μετοχών.

Καθοριστικός ο ρόλος των θεσμικών επενδυτών

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας προσέγγισης φαίνεται να διαδραμάτισε η ανατροφοδότηση από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Σύμφωνα με τη MSCI, η πλειονότητα των συμμετεχόντων υποστήριξε ότι η εξαίρεση της Ελλάδας από τον κανόνα διατηρησιμότητας είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Όπως επισημάνθηκε, το μέγεθος της ελληνικής αγοράς είναι συγκρίσιμο με αυτό άλλων μικρών ανεπτυγμένων αγορών, χωρίς να προκύπτουν τεχνικά ζητήματα στην αναπαραγωγή ή λειτουργία των δεικτών.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Υπό αυτά τα δεδομένα, η MSCI ξεκίνησε επίσημη διαβούλευση με την επενδυτική κοινότητα, ζητώντας τη γνώμη της αγοράς για την ενδεχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά.

Όπως δήλωσε ο Raman Aylur Subramanian, επικεφαλής Market Classification και Taxonomies της MSCI, η αντίληψη των επενδυτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενιαίο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό χώρο καθιστά τη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση της Ελλάδας λιγότερο συνεπή. Παράλληλα, οι βελτιώσεις στη ρευστότητα και στις συνθήκες πρόσβασης έχουν ευθυγραμμίσει την ελληνική αγορά με τα ευρωπαϊκά ανεπτυγμένα πρότυπα.

Η περίοδος διαβούλευσης θα διαρκέσει έως τις 16 Μαρτίου 2026, ενώ η τελική απόφαση της MSCI αναμένεται έως τις 31 Μαρτίου 2026. Σε περίπτωση θετικής έκβασης, η αλλαγή καθεστώτος της ελληνικής αγοράς θα τεθεί σε ισχύ κατά την αναθεώρηση των δεικτών του Αυγούστου 2026.