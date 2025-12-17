Morgan Stanley: Στο προσκήνιο το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2026 - Kαταλύτης οι αναβαθμίσεις

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να αρχίσει να μπαίνει στα «ραντάρ» των επενδυτών των ανεπτυγμένων αγορών μέσα στο 2026, σύμφωνα με ανάλυση της Morgan Stanley, η οποία επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον αυτό δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις επενδυτικές ροές.

Αναβάθμιση και καταλύτες

Όπως υπενθυμίζει ο αμερικανικός οίκος, ο FTSE έχει ήδη ανακοινώσει την αναβάθμιση του ΧΑ σε ανεπτυγμένη αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ ο STOXX διατηρεί την Ελλάδα στη watch list, με απόφαση που αναμένεται τον Απρίλιο του 2026. Αντίθετα, η πορεία προς την αναβάθμιση από τον MSCI εκτιμάται ότι θα είναι πιο αργή.

Ο συνδυασμός του καταλύτη της αναβάθμισης και των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας δικαιολογεί, κατά τη Morgan Stanley, αυξημένη προσοχή από τους επενδυτές και πιθανή ενίσχυση των εισροών το επόμενο έτος. Για το 2027, ωστόσο, ο οίκος εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός.

Ισχυρές αποδόσεις – αλλά όχι επανάληψη

Η Ελλάδα παραμένει η αγαπημένη αγορά της Morgan Stanley στην αναδυόμενη Ευρώπη, χάρη στα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία, την πολιτική σταθερότητα και τις ελκυστικές αποτιμήσεις. Ενδεικτικά, ο δείκτης MSCI Greece έχει καταγράψει άνοδο 82% από τις αρχές του έτους σε δολαριακή βάση, την υψηλότερη στην περιοχή EEMEA.

Παρότι ο οίκος δεν αναμένει επανάληψη αυτών των αποδόσεων το 2026, θεωρεί ότι οι βασικοί υποστηρικτικοί παράγοντες παραμένουν:

το Ταμείο Ανάκαμψης ,

η ανθεκτικότητα στις εμπορικές εντάσεις,

η πολιτική σταθερότητα,

η μείωση του κόστους κεφαλαίου,

οι χαμηλές αποτιμήσεις και

το θετικό momentum των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Μακροοικονομικές προοπτικές

Η Morgan Stanley προβλέπει ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία την περίοδο 2026–2027, διπλάσια σε σχέση με την Ευρωζώνη, με βασικούς μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Παρά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης στα τέλη του 2026, οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ισχυρές και το 2027 λόγω της χρονικής υστέρησης στην απορρόφηση των κονδυλίων.

Επενδυτικές ευκαιρίες

Ο οίκος συστήνει έκθεση στην Ελλάδα κυρίως μέσω του τραπεζικού κλάδου, τον οποίο χαρακτηρίζει ελκυστικό. Εκτιμά ότι, εφόσον εξαλειφθεί το discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές θα μπορούσαν να εμφανίσουν περιθώρια ανόδου 29%–41%.

Οι κίνδυνοι της αναβάθμισης

Αν και μια ανακοίνωση αναβάθμισης από τον MSCI θα μπορούσε αρχικά να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, η πλήρης ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές –που τοποθετείται προς το 2027– ενδέχεται να συνοδευτεί από κινδύνους, κυρίως λόγω της χαμηλότερης στάθμισης της Ελλάδας στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι καθαρές εισροές από παθητικά funds θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 700 εκατ. δολάρια, ενώ ενδεχόμενες εκροές από funds αναδυόμενων αγορών θα μπορούσαν να φτάσουν τα 9,2 δισ. δολάρια. Το τελικό ισοζύγιο θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις των funds ενεργητικής διαχείρισης.