Ευρωζώνη: Συνεχίζεται η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα – «Εκρηξη» νέων παραγγελιών

Με απροσδόκητα υψηλό ρυθμό αναπτύχθηκε τον Οκτώβριο η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, καθώς οι επιχειρήσεις δέχθηκαν αιτήματα για νέες παραγγελίες με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δυόμισι ετών. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η οικονομία του μπλοκ ανέκτησε δυναμική στην αρχή του τελευταίου τριμήνου.

Αυτά προκύπτουν από τον σύνθετο δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) της Εμπορικής Τράπεζας του Αμβούργου, που καταρτίζει η S&P Global. Ειδικότερα, ο δείκτης αυξήθηκε σε 52,2 τον Οκτώβριο από 51,2 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας τον δέκατο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης και σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για επιβράδυνση. Σημειώνεται ότι οι τιμές πάνω από το όριο του 50 υποδηλώνουν αύξηση της δραστηριότητας.

Καταλύτης της ανάπτυξης ήταν η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών, με τον σχετικό PMI να ανεβαίνει σε 52,6 από 51,3 τον Σεπτέμβριο, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών.

Η παραγωγή στον τομέα της μεταποίησης επίσης αυξήθηκε μεν, αλλά οριακά, στο 51,1 σε σύγκριση με το 50,9 του προηγούμενου μήνα.

Η απασχόληση επέστρεψε σε περιοχή ανάπτυξης τον Οκτώβριο μετά τη μικρή μείωση του Σεπτεμβρίου, με τον τομέα των υπηρεσιών να δημιουργεί θέσεις εργασίας με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2024. Ωστόσο, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε περικοπές προσωπικού με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς προσαρμόστηκαν στις συνθήκες μειωμένης ζήτησης.

Η αύξηση του συνολικού λειτουργικού κόστους επιβραδύνθηκε ελαφρώς, αλλά οι επιχειρήσεις αύξησαν τις τιμές τους με λίγο ταχύτερο ρυθμό.

«Ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών της Ευρωζώνης παραμένει ήπιος. Ο ρυθμός πληθωρισμού των τιμών πώλησης έχει αυξηθεί ελαφρώς, αλλά παραμένει κοντά στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Η ΕΚΤ, η οποία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον πληθωρισμό στον τομέα των υπηρεσιών, είναι πιθανό να θεωρήσει αυτά τα στοιχεία ως επιβεβαίωση της στάσης της να μην προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων», είπε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Εμπορικής Τράπεζας του Αμβούργου, Δρ. Cyrus de la Rubia.

Η ΕΚΤ φέρεται να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο του 2% και η οικονομία προχωρά σταθερά.

Πάντως, παρά τη βελτίωση της δραστηριότητας, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, υποδηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις παραμένουν επιφυλακτικές ως προς τις μελλοντικές προοπτικές τους.