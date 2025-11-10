Απρόσμενη επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος τον Νοέμβριο στην ευρωζώνη

Οι οικονομικές προσδοκίες το επόμενο εξάμηνο επίσης υποχώρησαν στο 3,3 τον Νοέμβριο από 5,8 τον Οκτώβριο.

Στο -7,4 υποχώρησε τον Νοέμβριο ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στην Ευρωζώνη από -5,4 τον Οκτώβριο, πέφτοντας πολύ χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η έρευνα ανάμεσα σε 1.069 επενδυτές που διεξήχθη μεταξύ 6 και 8 Νοεμβρίου έδειξε ότι η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης επιδεινώθηκε στο -17,5 τον Νοέμβριο από 16 τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον δείκτη Sentix.

Οι οικονομικές προσδοκίες το επόμενο εξάμηνο επίσης υποχώρησαν στο 3,3 τον Νοέμβριο από 5,8 τον Οκτώβριο.

«Η Ευρωζώνη συνεχίζει να εξασθενεί χωρίς ενδείξεις δυναμικής για το μέλλον», ανέφερε η Sentix σε συνοδευτικό σχόλιο. «Ως αποτέλεσμα, το μονοπάτι μέχρι το 2026 φαίνεται να είναι προκαθορισμένο: η οικονομία της Ευρωζώνης αδυνατεί να αναδυθεί από τη στασιμότητα», συμπλήρωσε.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, ο γενικός δείκτης υποχώρησε στο -20,4 από -17,9, κυρίως λόγω της πτώσης στις προσδοκίες στο -0,5 από 2,8.