Οι ανησυχίες για τους αμερικανικούς δασμούς αλλάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες στην ευρωζώνη

Οι καταναλωτές της ευρωζώνης αλλάζουν τα καταναλωτικά τους πρότυπα λόγω των αναμενόμενων αμερικανικών δασμών, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Το άρθρο του Οικονομικού Δελτίου της ΕΚΤ αποκάλυψε ότι οι καταναλωτές απομακρύνονται από τα αμερικανικά προϊόντα και περιορίζουν τις διακριτικές δαπάνες, καθώς οι αβεβαιότητες σχετικά με τους δασμούς διατηρούν σημαντικά τμήματα της οικονομίας της ευρωζώνης σε κατάσταση αβεβαιότητας.

"Ως απάντηση στις ανησυχίες που σχετίζονται με τους δασμούς, οι καταναλωτές αλλάζουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες με αξιοσημείωτους τρόπους", ανέφερε η ΕΚΤ στην έκθεση.

Παρά το γεγονός ότι έχουν συσσωρεύσει σημαντικές αποταμιεύσεις από την περίοδο της πανδημίας, οι καταναλωτές της ευρωζώνης παραμένουν προσεκτικοί στις αγορές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Αυτός ο δισταγμός προκύπτει καθώς η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τους πιθανούς δασμούς εξακολουθεί να επηρεάζει βασικούς οικονομικούς τομείς σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Η μελέτη υπογραμμίζει πώς οι διεθνείς εμπορικές εντάσεις επηρεάζουν άμεσα την καταναλωτική συμπεριφορά σε επίπεδο νοικοκυριών, ακόμη και πριν από οποιαδήποτε επίσημη εφαρμογή δασμών.