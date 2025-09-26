UBS; Η Ευρώπη αλλάζει πρόσωπο και δημιουργεί πολλές επενδυτικές ευκαιρίες - Τα μυστικά που κρύβει

Η UBS αναβάθμισε πρόσφατα τον στόχο του δείκτη Stoxx 600 στις 600 μονάδες για το τέλος του τρέχοντος έτους

Η Ευρώπη αλλάζει πρόσωπο και το επενδυτικό της story δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα πολυτελή προϊόντα και την ανάπτυξη της ASML.

Σύμφωνα με την UBS, η περιοχή διανύει μια μεταμόρφωση που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες – από τον αμυντικό τομέα μέχρι τις τράπεζες, οι οποίες πλέον αναγνωρίζονται διεθνώς, ενώ υπάρχουν ακόμη πολλά να ανακαλυφθούν στην Ευρώπη.

Τι δεν γνωρίζουμε μέχρι τώρα

– Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και οι βιομηχανίες αποτελούν πλέον το 42% του ευρωπαϊκού δείκτη. Οι δείκτες μετοχών της Ευρώπης κυριαρχούνται πλέον από χρηματοοικονομικούς και βιομηχανικούς κλάδους, καθιστώντας τον πιο κυκλικό. Παράλληλα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι δείκτες ανάπτυξης δεν έχουν μειωθεί σημαντικά – απόδειξη της βελτίωσης της ποιότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μετά την κρίση του 2008.

– Η απόδοση και οι μερισματικές διανομές παραμένουν επίσης υψηλές. Η Ευρώπη προσφέρει ελκυστικό risk-adjusted alpha και μερικές από τις υψηλότερες συνολικές μερισματικές αποδόσεις παγκοσμίως, παρέχοντας προστασία σε περιόδους πτώσης και ευνοώντας τις επενδύσεις για άνοδο.

– Οι κλάδοι που ευνοούνται από τη στήριξη αναπτύσσονται ήδη. Η βιομηχανία δείχνει ξεκάθαρα σημάδια ανάκαμψης, με τους δείκτες PMI να υποδεικνύουν το τέλος μιας τριετούς περιόδου στασιμότητας και την αρχή ενός νέου κύκλου

– Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα προχωρά. Η Ευρώπη εφαρμόζει ουσιαστικά τις μεταρρυθμίσεις, με πρόοδο στην ατζέντα Draghi, αυξανόμενη χρηματοδότηση καινοτομίας και ευρύτερες προσπάθειες για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

– Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις (utilities) προσφέρουν ανάπτυξη σε λογική τιμή (GARP). Οι κοινωφελείς εταιρείες παρουσιάζουν βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης και παραμένουν ελκυστικά αξιολογημένες, επωφελούμενες από τη ρυθμιστική στήριξη και τη συνετή κατανομή κεφαλαίων.

– Οι τηλεπικοινωνίες υποτιμώνται ως αποδέκτες κινήτρων. Οι τηλεπικοινωνίες επωφελούνται αθόρυβα από φορολογικές ελαφρύνσεις, επενδύσεις σε υποδομές και πρωτοβουλίες ψηφιακής κυριαρχίας, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα οφέλη που δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί πλήρως.

– Ο φαρμακευτικός κλάδος είναι ο φθηνότερος εδώ και 15 χρόνια. Ο κλάδος της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας διαπραγματεύεται σε ελκυστικές αποτιμήσεις, με τους πολιτικούς κινδύνους να έχουν κορυφωθεί και τα νέα προϊόντα να προδιαγράφουν αναθεώρηση της αξίας του τομέα.

Επενδυτικές ευκαιρίες

Η UBS αναβάθμισε πρόσφατα τον στόχο του δείκτη Stoxx 600 στις 600 μονάδες για το τέλος του τρέχοντος έτους (+9%) και στις 650 για το τέλος του επόμενου έτους (+18% χωρίς μερίσματα).

Η πρόβλεψη έγινε νωρίτερα από το αναμενόμενο, λόγω:

1) βελτίωσης των νέων παραγγελιών,

2) αυξανόμενης πιθανότητας ανάπτυξης κερδών από χαμηλότερη βάση και

3) των χαμηλών επιτοκίων ομολόγων και των spread πιστώσεων, που δείχνουν ότι οι μετοχές δεν έχουν ακόμη αποτιμήσει την αναμενόμενη ανάπτυξη για το 2026.

Στην μηνιαία ανασκόπηση «Simply Europe», οι UBS προτιμά τους εγχώριους κλάδους όπως χρηματοοικονομικά, βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες και κοινωφελείς επιχειρήσεις, που παρουσιάζουν ανάπτυξη κερδών. Ιδιαίτερα οι τράπεζες και οι κοινωφελείς εταιρείες παραμένουν φθηνές και με υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Αντιθέτως, οι λιγότερο προτιμητέοι κλάδοι είναι η τεχνολογία, τα προϊόντα πολυτελείας, τα χημικά και τα καταναλωτικά προϊόντα, που παραμένουν ακριβότεροι από την αγορά ή όπου η αποτίμηση δεν αντικατοπτρίζει ακόμη πιθανούς κινδύνους από νομίσματα, δασμούς ή πολιτικές εξελίξεις.

Η Ευρώπη φαίνεται «κυκλική» ξανά – αλλά σε υψηλότερης ποιότητας κύκλο. Αυτό δημιουργεί συνθήκες για ανατίμηση των τραπεζών και συνεχή ανάπτυξη των βιομηχανιών, καθιστώντας και τους δύο κλάδους βασικές επενδυτικές επιλογές, μαζί με επιλεγμένες αμυντικές τοποθετήσεις, καταλήγει η UBS.