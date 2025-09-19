UBS: Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες - Που δίνει μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου

Η UBS παραμένει θετική για τις ελληνικές τράπεζες , αναβαθμίζοντας τις τιμές στόχους κατά 8%-13% για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και επαναλαμβάνοντας τη σύσταση “Buy”.

Συνολικά, η UBS επισημαίνει ότι η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών παραμένει υψηλή (CET1 14,2%-18,9%), ενώ το πλεονάζον κεφάλαιο δημιουργεί χώρο για μερίσματα, επαναγορές και επιλεκτικές εξαγορές.

Παρά την έντονη άνοδο των μετοχών, η ελκυστική αποτίμηση και η ισχυρή δυναμική κερδοφορίας οδηγούν την UBS να επαναλάβει τη θετική της στάση. Με κορυφαίες επιλογές την Πειραιώς και την Eurobank, και θετικές προοπτικές για Εθνική και Alpha Bank, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να υπεραποδίδει σε σχέση με τους ευρωπαίους ομοτίμους του.

Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) για το 2026 διαμορφώνεται στις 7,9 φορές και για το 2027 στις 6,9 φορές, σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (9,1 φορές και 8,3 φορες, αντίστοιχα).

Alpha Bank : νέα τιμή στόχος €4,00 από €3,70, με περιθώριο ανόδου 19%.

Κορυφαία επιλογή της UBS είναι η Eurobank, με τιμή στόχο €4,10 (από €3,64), που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 28%. Με P/E 7,6 φορές και P/BV 1,12 φορές για το 2026, η Eurobank συνδυάζει υψηλές αποδόσεις (ROTE 16,0% το 2025, 15,5% το 2026) με ισχυρή κεφαλαιακή βάση (CET1 15,5%). Η UBS δίνει έμφαση στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο και στις κινήσεις σε Βουλγαρία και Λουξεμβούργο, που ενισχύουν την περιφερειακή διαφοροποίηση. Οι διανομές και οι επαναγορές μετοχών αναμένεται να απορροφήσουν περίπου το 35%-40% της κερδοφορίας, εξασφαλίζοντας ελκυστική συνολική απόδοση.

Η UBS αναδεικνύει και την Τράπεζα Πειραιώς για τη δυνατότητα περαιτέρω ανατίμησης. Η νέα τιμή στόχος ανεβαίνει στα €8,60 από €7,60, με περιθώριο ανόδου 25%. Η μετοχή διαπραγματεύεται σε P/E 7,7 φορές και P/BV 1,02 φορές για το 2026, ενώ το CET1 ανέρχεται σε 14,2%. Παρότι το πλεονάζον κεφάλαιο είναι περιορισμένο, η στρατηγική εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία: η UBS εκτιμά ότι θα προσθέσει τουλάχιστον 5% στα κέρδη ανά μετοχή έως το 2027 και 1% στην αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROTE). Οι αποδόσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με ROTE 14,8% το 2025 και 13,7% το 2026, ενώ σταδιακά ενισχύονται και οι διανομές προς τους μετόχους.

Για την Εθνική Τράπεζα δίνει νέα τιμή στόχο €14,90 από €13,40, με περιθώριο ανόδου 26%. Διαθέτει το υψηλότερο CET1 (18,9%), κάτι που της δίνει τον μεγαλύτερο χώρο για αυξημένες διανομές με payout ratio 60%. Οι αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων εκτιμώνται στο 15,9% το 2025 και 15,3% το 2026, με P/E 8,0 φορές και P/BV 1,18 φορές. Η UBS θεωρεί ότι η τράπεζα μπορεί να κατευθύνει μέρος του πλεονάζοντος κεφαλαίου και σε στοχευμένες εξαγορές στην ευρύτερη περιοχή, ενώ εξετάζει και την αγορά χαρτοφυλακίων δανείων από τιτλοποιήσεις.

Η Alpha Bank παραμένει σε σύσταση “Buy”, με νέα τιμή στόχο €4,00 (από €3,70), που συνεπάγεται ανοδικό περιθώριο 19%. Η μετοχή αποτιμάται σε P/E 8,2 φορές και P/BV 0,92 φορές για το 2026, με ROTE στο 11,6% και CET1 στο 15,7%. Η UBS τονίζει τις τέσσερις bolt-on εξαγορές που θα καταναλώσουν περίπου 60 μονάδες βάσης CET1, αλλά αναμένεται να προσθέσουν 7% στα κέρδη ανά μετοχή έως το 2027. Η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit θεωρείται επίσης παράγοντας που στηρίζει τη μεσοπρόθεσμη αποτίμηση και ανοίγει προοπτικές για περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής της τελευταίας.