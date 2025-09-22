ΕΚΤ: Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν επιθυμούν να δεχτούν μείωση μισθού για να εργαστούν από το σπίτι

Oι περισσότεροι εργαζόμενοι στην ευρωζώνη δεν θα ήταν πρόθυμοι να δεχτούν μείωση μισθού για να διατηρήσουν τις ευκαιρίες τηλεργασίας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με άλλες μελέτες που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι θα απαρνούνταν μεγαλύτερα τμήματα του εισοδήματός τους.



Το ποσοστό των Ευρωπαίων που εργάζονται τουλάχιστον μερικές φορές από το σπίτι έχει διπλασιαστεί στο 22% από το 2019, ακόμη και καθώς οι εταιρείες εξακολουθούν να συζητούν και να τροποποιούν τις πολιτικές για την εξ αποστάσεως εργασία.

«Η μέση μείωση μισθού που θα δεχόντουσαν οι εργαζόμενοι για να εργάζονται δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα από το σπίτι είναι 2,6%», ανέφερε η ΕΚΤ σε άρθρο του Οικονομικού Δελτίου. «Αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από άλλες εκτιμήσεις στην εμπειρική βιβλιογραφία».



Η ΕΚΤ, η οποία διεξάγει τακτικά έρευνες σε απλούς καταναλωτές, διαπίστωσε ότι περίπου το 70% των εργαζομένων δεν θα ήταν πρόθυμοι να δεχτούν οποιαδήποτε μείωση μισθού για να εργαστούν από το σπίτι, το 13% θα δεχόταν μείωση μισθού μεταξύ 1% και 5% και το 8% θα δεχόταν μείωση μεταξύ 6% και 10%.



Η έρευνά της διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι που εργάζονται από το σπίτι πιο συχνά τείνουν να είναι πρόθυμοι να δεχτούν μεγαλύτερη μείωση μισθού για να διατηρήσουν την τρέχουσα συμφωνία τους.

Αλλά ακόμη και τότε, οι άνθρωποι που εργάζονται πλήρως εξ αποστάσεως είναι πρόθυμοι να δεχτούν μόνο μείωση μισθού 4,6%, ανέφερε η τράπεζα.