Μισθοί: Πόσο αυξάνονται για μισθωτούς, δημόσιους υπαλλήλους και ενστόλους το 2026

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 φέρνει αυξήσεις αποδοχών σε μισθωτούς, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, με στόχο τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Ο μέσος μισθός αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,7%, ενώ οι συνταξιούχοι θα δουν βελτίωση 2,4% στις απολαβές τους, ενισχυμένοι παράλληλα από πρόσθετα κοινωνικά μέτρα.

Στο δρόμο για τα 1.500 ευρώ το 2027

Σύμφωνα με το προσχέδιο, ο μέσος ονομαστικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 1.445 ευρώ το 2026, έναντι 1.392 ευρώ το 2025 και 1.342 ευρώ το 2024, πλησιάζοντας σταδιακά τον κυβερνητικό στόχο των 1.500 ευρώ έως το 2027.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 θα δώσει προσαύξηση 35 έως 40 ευρώ τον μήνα σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Σε πραγματικούς όρους, η αύξηση του μέσου μισθού για το 2026 θα ανέλθει στο 1,5%, έναντι 0,5% φέτος, λόγω της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Παράλληλα, η παραγωγικότητα της εργασίας προβλέπεται να επιταχυνθεί, φτάνοντας το 1,9% από 1,5% το 2025, διατηρώντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Οι συντάξεις θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 2,4% από τον Ιανουάριο του 2026, με κόστος 474 εκατ. ευρώ. Το συνολικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τη σύνδεση με τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ, ανέρχεται στα 629 εκατ. ευρώ.

Οι πρόσθετες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση 250 ευρώ τον επόμενο μήνα για συνταξιούχους άνω των 65 ετών με χαμηλό εισόδημα.

Καταβολή 50% της αύξησης σε όσους διατηρούν προσωπική διαφορά και πλήρη εξίσωση έως το 2027, ωφελώντας 671.000 συνταξιούχους.

Τιμαριθμοποίηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, ώστε οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση.

Δημόσιο και ένστολοι: νέα μισθολόγια και επιδόματα

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν οριζόντια αύξηση ίση με αυτήν του κατώτατου μισθού (35–40 ευρώ), με κόστος 358 εκατ. ευρώ.

Για τους ένστολους των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύει από Οκτώβριο 2025 νέο μισθολόγιο, με κόστος 162 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στις υπηρεσίες ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό) οι αυξήσεις θα ανέλθουν σε 127 εκατ. ευρώ ετησίως.

Προβλέπονται, επίσης, βελτιώσεις αποδοχών στο εξωτερικό, φοροαπαλλαγές για ερευνητές και μισθολογική αναγνώριση πενταετών σπουδών, με συνολικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.