Tι αλλάζει στους μισθούς με τις νέες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις - Παραδείγματα

Η κυβέρνηση, οι εργοδότες και τα συνδικάτα κατέληξαν σε ιστορική συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), βάζοντας τέλος σε βασικές μνημονιακές διατάξεις που ίσχυαν από το 2012. Η νέα συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση των διαπραγματεύσεων, τη διεύρυνση της κάλυψης των εργαζομένων και τη σταδιακή αύξηση των μισθών.Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «συμφωνία που υπερβαίνει τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς», ενώ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι η συμφωνία «ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών και ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας».

Επιστροφή σε καθεστώς πριν το 2012: Τι αλλάζει

Μετά από 14 χρόνια, η αγορά εργασίας επιστρέφει σε βασικές αρχές που καταργήθηκαν το 2012 με το μνημόνιο Παπαδήμου. Η καθολική μετενέργεια των ΣΣΕ, η επέκτασή τους και οι κανόνες διαιτησίας επανακαθορίζονται.

Μητσοτάκης: Η συμφωνία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς

«Για πρώτη φορά είδαμε υπουργό μιας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. και στον πρόεδρο του συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών … και να καταλήγουν σε μία συμφωνία η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μείωση ορίου επεκτασιμότητας ΣΣΕ – Υποχρεωτικές με κάλυψη 40%

Στο νέο πλαίσιο, μια συλλογική σύμβαση θα μπορεί να κηρυχθεί υποχρεωτική όταν καλύπτει το 40% των εργαζομένων (αντί 50%). Αν τη συνυπογράφουν ΓΣΕΕ και ο αντίστοιχος εργοδοτικός φορέας, η επέκταση θα γίνεται αυτόματα.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Νίκος Παναγόπουλος, χαρακτήρισε τη ρύθμιση «κομβικό βήμα επαναφοράς του εργατικού συλλογικού δικαίου».

Πλήρης επαναφορά της μετενέργειας – Τι σημαίνει για τους μισθούς

Η μετενέργεια επανέρχεται πλήρως. Μετά τη λήξη μιας ΣΣΕ:

Διατηρούνται όλοι οι μισθολογικοί και θεσμικοί όροι

Η κάλυψη ισχύει και για όσους προσληφθούν έως 3 μήνες μετά τη λήξη

Πρόκειται για σημαντική ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων.

Νέο πλαίσιο διαιτησίας – Τέλος ο δεύτερος βαθμός

Το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία θα υπάρχει μόνο σε περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος. Ο προέλεγχος των αιτήσεων θα γίνεται από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή του ΟΜΕΔ, ενώ καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας.

Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί το 2026 – Στόχοι και χρονοδιάγραμμα

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρος: μέσα στο 2026 οι συνολικές μικτές απολαβές να αυξηθούν κατά 3,6 δισ. ευρώ.

Αυτό μεταφράζεται ως εξής:

Έτος Συνολικές μικτές απολαβές Μέσος μισθός 2025 ~90 δισ. € 1.390 – 1.400 € 2026 (στόχος) 93,6 δισ. € 1.450 – 1.460 € 2027 (κυβ. δέσμευση) — 1.500 €

Για να επιτευχθεί αυτό, θα χρειαστεί η υπογραφή νέων ΣΣΕ που θα αυξήσουν τον μέσο μισθό σε όλους τους κλάδους.

Πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα σε κάλυψη ΣΣΕ

Σήμερα, η συλλογική σύμβαση καλύπτει μόλις το 26% των εργαζομένων. Δηλαδή:

1 στους 4 εργαζομένους έχει ΣΣΕ

εργαζομένους έχει ΣΣΕ 3 στους 4 υπογράφουν ατομική σύμβαση

Χώρα / Περιοχή Ποσοστό κάλυψης ΣΣΕ Ελλάδα 26% Μέσος όρος Ευρωζώνης 55% Ευρωπαϊκός στόχος 2030 80%

Πολιτικές αντιδράσεις – Πυρά από αντιπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αρνητικό ρεκόρ» στην κάλυψη ΣΣΕ και χαμηλή αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «πολύ λίγα, πολύ αργά» και ζήτησε άμεση κατάργηση των “αντεργατικών νόμων”.

Το ΚΚΕ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση μονιμοποιεί μνημονιακούς νόμους «για χάρη των επιχειρηματικών ομίλων».

Η Νέα Αριστερά χαρακτήρισε «ιστορικό ψέμα» τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Τι έρχεται στη συνέχεια

Η κοινωνική συμφωνία θα εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας εντός Δεκεμβρίου

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή το πρώτο τρίμηνο του 2026

Αν η εφαρμογή κυλήσει όπως σχεδιάζεται, το 2026 θα αποτελέσει κομβικό έτος για τις μισθολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα.