Goldman Sachs: Στα 50 δολάρια «βλέπει» την τιμή του Brent λόγω υπερπροσφοράς

Tα παγκόσμια αποθέματα θα ενισχυθούν σχεδόν κατά 800 εκατ. βαρέλια έως το τέλος του 2026

Η Goldman Sachs αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την πορεία του πετρελαίου, προειδοποιώντας ότι οι τιμές του Brent ενδέχεται να διολισθήσουν στα χαμηλά των 50 δολαρίων το βαρέλι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, εξαιτίας της αναμενόμενης διεύρυνσης του πλεονάσματος πετρελαίου και της συσσώρευσης αποθεμάτων.

Σε σημείωμά της προς πελάτες την Τρίτη, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα ανέφερε ότι το πλεόνασμα πετρελαίου θα αυξηθεί σε 1,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως κατά μέσο όρο από το δ΄ τρίμηνο του 2025 έως το δ΄ τρίμηνο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι τα παγκόσμια αποθέματα θα ενισχυθούν σχεδόν κατά 800 εκατ. βαρέλια έως το τέλος του 2026.

Η Goldman υπολογίζει ότι μόνο οι χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ θα συγκεντρώσουν 270 εκατ. βαρέλια αποθεμάτων, περίπου το ένα τρίτο του συνόλου. Σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση στις οικονομίες του ΟΟΣΑ, η τράπεζα εκτιμά ότι η «δίκαιη» αξία του Brent θα υποχωρήσει από τα σημερινά επίπεδα των μέσων 70 δολαρίων στα 50-55 δολάρια.

Οι αναλυτές της τράπεζας θεωρούν ότι οι τιμές του Brent θα κινούνται κοντά στα επίπεδα των συμβολαίων forward μέσα στο 2025, αλλά θα υποχωρήσουν κάτω από αυτά το 2026, καθώς η αύξηση των αποθεμάτων θα εντείνεται.

Ωστόσο, μια ταχύτερη αύξηση των κινεζικών αποθεμάτων – από 0,4 σε 0,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως – θα μπορούσε να συγκρατήσει την πτώση, ανεβάζοντας τον μέσο όρο τιμής του Brent το 2026 κατά 6 δολάρια, στα 62.

Το πρωί της Τετάρτης, τα συμβόλαια του Brent στην ασιατική αγορά κινούνταν στα 67 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού WTI διαπραγματεύονταν στα 63 δολάρια.

Η Goldman σημειώνει ότι η αγορά θα παραμείνει υπό πίεση από την πλευρά της προσφοράς, με τις εξελίξεις στην Κίνα να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών τα επόμενα χρόνια.