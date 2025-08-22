Eurobank: Πώς βελτιώθηκε το εξωτερικό ισοζύγιο το α’ εξάμηνο

Στα 7,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το α’ εξάμηνο του 2025 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε τρέχουσες τιμές (6,4% του ΑΕΠ ή 15,3 δισ. ευρώ το 2024), το οποίο σημαίνει ότι οι εισπράξεις των φορέων της ελληνικής οικονομίας, ήτοι των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, από συναλλαγές με φορείς της αλλοδαπής, για αγαθά, υπηρεσίες, εισοδήματα και τρέχουσες μεταβιβάσεις, υπολείπονταν των αντίστοιχων πληρωμών κατά αυτό το ποσό. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία επεξεργάζεται το δελτίο της Eurobank 7 ημέρες οικονομία, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση αυτού του κενού προήλθε κυρίως από επενδύσεις χαρτοφυλακίου φορέων της αλλοδαπής στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η αγορά ελληνικών χρεογράφων και μετοχών από μη κατοίκους εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία επενδύσεων.

Αυτά είναι κεφάλαια που εισρέουν στην ελληνική οικονομία από το εξωτερικό, και χρηματοδοτούν, μαζί με τις άμεσες και τις λοιπές επενδύσεις, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Όσο πιο παραγωγικά αξιοποιούνται αυτά τα κεφάλαια, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεσομακροπρόθεσμη επίδρασή τους στο ΑΕΠ. Η αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή των εισοδημάτων, παράλληλα με τη δημιουργία κινήτρων για ενίσχυση της αποταμίευσης, δύνανται να μειώσουν σταδιακά τη σχετική βαρύτητα των κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χρηματοδότηση των εγχώριων επενδύσεων παγίων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του υποδείγματος μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας έναντι πιθανών εξωτερικών διαταραχών, εξηγεί η Eurobank Research.

Σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά 692,7 εκατ. ευρώ ή 8,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μεταβολή δεν ήταν ομοιόμορφη στα δύο τρίμηνα. Αναλυτικά, το α’ τρίμηνο 2025 καταγράφηκε διεύρυνση του εξωτερικού ελλείμματος κατά 757,9 εκατ. ευρώ ή 20,1%, ενώ το β’ τρίμηνο 2025 σημειώθηκε συρρίκνωση κατά 1.450,7 εκατ. ευρώ ή 31,9%.

Οι ετήσιες μεταβολές στα τέσσερα επί μέρους βασικά ισοζύγια το α’ εξάμηνο 2025 είχαν ως ακολούθως, σύμφωνα με το δελτίο της Eurobank Research: