Eurobank: Πώς βελτιώθηκε το εξωτερικό ισοζύγιο το α’ εξάμηνο
Σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά 692,7 εκατ. ευρώ ή 8,3%.
Στα 7,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το α’ εξάμηνο του 2025 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε τρέχουσες τιμές (6,4% του ΑΕΠ ή 15,3 δισ. ευρώ το 2024), το οποίο σημαίνει ότι οι εισπράξεις των φορέων της ελληνικής οικονομίας, ήτοι των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, από συναλλαγές με φορείς της αλλοδαπής, για αγαθά, υπηρεσίες, εισοδήματα και τρέχουσες μεταβιβάσεις, υπολείπονταν των αντίστοιχων πληρωμών κατά αυτό το ποσό. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία επεξεργάζεται το δελτίο της Eurobank 7 ημέρες οικονομία, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση αυτού του κενού προήλθε κυρίως από επενδύσεις χαρτοφυλακίου φορέων της αλλοδαπής στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η αγορά ελληνικών χρεογράφων και μετοχών από μη κατοίκους εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία επενδύσεων.
Αυτά είναι κεφάλαια που εισρέουν στην ελληνική οικονομία από το εξωτερικό, και χρηματοδοτούν, μαζί με τις άμεσες και τις λοιπές επενδύσεις, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Όσο πιο παραγωγικά αξιοποιούνται αυτά τα κεφάλαια, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεσομακροπρόθεσμη επίδρασή τους στο ΑΕΠ. Η αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή των εισοδημάτων, παράλληλα με τη δημιουργία κινήτρων για ενίσχυση της αποταμίευσης, δύνανται να μειώσουν σταδιακά τη σχετική βαρύτητα των κεφαλαίων από το εξωτερικό στη χρηματοδότηση των εγχώριων επενδύσεων παγίων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του υποδείγματος μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας έναντι πιθανών εξωτερικών διαταραχών, εξηγεί η Eurobank Research.
Σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά 692,7 εκατ. ευρώ ή 8,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μεταβολή δεν ήταν ομοιόμορφη στα δύο τρίμηνα. Αναλυτικά, το α’ τρίμηνο 2025 καταγράφηκε διεύρυνση του εξωτερικού ελλείμματος κατά 757,9 εκατ. ευρώ ή 20,1%, ενώ το β’ τρίμηνο 2025 σημειώθηκε συρρίκνωση κατά 1.450,7 εκατ. ευρώ ή 31,9%.
Οι ετήσιες μεταβολές στα τέσσερα επί μέρους βασικά ισοζύγια το α’ εξάμηνο 2025 είχαν ως ακολούθως, σύμφωνα με το δελτίο της Eurobank Research:
- Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 419,2 εκατ. ευρώ ή 2,4%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την υψηλότερη μείωση των εισαγωγών καυσίμων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εξαγωγές. Η Eurobank σημειώνει ότι το α’ εξάμηνο 2025 η μέση τιμή του πετρελαίου brent διαμορφώθηκε στα 70,7 δολάρια ανά βαρέλι, από 83,4 δολάρια ανά βαρέλι το α’ εξάμηνο 2024 (-15,2%). Κατά μέσο όρο το έλλειμμα του ισοζυγίου καυσίμων στην Ελλάδα συρρικνώνεται όταν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά. Τέλος, εξαιρώντας τις κατηγορίες των καυσίμων και των πλοίων, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε κατά 273,3 εκατ. ευρώ ή 2% το α’ εξάμηνο 2025, αντανακλώντας τη μεγαλύτερη άνοδο των εισαγωγών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εξαγωγές.
- Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε οριακά κατά 38,6 εκατ. ευρώ ή 0,5%. Η καλή πορεία του τουρισμού οδήγησε σε διεύρυνση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου κατά 437,3 εκατ. ευρώ ή 7,9%, ωστόσο, η εν λόγω αύξηση αντισταθμίστηκε σχεδόν πλήρως από τη συρρίκνωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών κατά 435,3 εκατ. ευρώ ή 29,3%. Η μείωση των τιμών των ναύλων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 επιδρά αρνητικά στο πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών.
- Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων συρρικνώθηκε κατά 99,4 εκατ. ευρώ ή 9%. Η εν λόγω βελτίωση προήλθε κυρίως από το ισοζύγιο λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ αρκετά μικρότερη συνεισφορά είχε το ισοζύγιο αμοιβών και μισθών. Προς το παρόν, η προβλεπόμενη βελτίωση του ισοζυγίου τόκων, μερισμάτων και κερδών λόγω μείωσης των επιτοκίων δεν έχει αποτυπωθεί στα στοιχεία.
- Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε κατά 135,6 εκατ. ευρώ ή 4,8%., με τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) να έχουν θετική συνεισφορά σε αυτό το αποτέλεσμα.