Ισχυρές πιέσεις στον χρυσό μετά τις πληροφορίες για υποψηφιότητα Warsh στη Fed

Σημαντική πτώση κατέγραψε ο χρυσός, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), εξέλιξη που ενίσχυσε το δολάριο. Παρά τη διόρθωση, το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να οδεύει προς τον καλύτερο μηνιαίο του απολογισμό από τη δεκαετία του 1980.

Η τιμή του χρυσού υποχώρησε έως και 4,8% την Παρασκευή, έχοντας κινηθεί νωρίτερα ανοδικά, συνεχίζοντας τις έντονες διακυμάνσεις που ακολούθησαν το ιστορικό ράλι της Πέμπτης. Παράλληλα, ο δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε έως και 0,5%, καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα ακριβότερα για τους περισσότερους αγοραστές. Η πτώση στο ασήμι ήταν ακόμη εντονότερη, με απώλειες έως 9,4%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Fed. Ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας θεωρείται παραδοσιακά «γεράκι» στον πληθωρισμό, ωστόσο τους τελευταίους μήνες έχει ευθυγραμμιστεί με τη γραμμή του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας δημόσια χαμηλότερα επιτόκια.

Όπως σημειώνει ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp., η κίνηση του χρυσού «επιβεβαιώνει το γνωστό μοτίβο της απότομης ανόδου που ακολουθείται από εξίσου απότομη πτώση». Αν και η είδηση για την υποψηφιότητα Γουόρς λειτούργησε ως καταλύτης, η διόρθωση ήταν αναμενόμενη, καθώς οι αγορές αναζητούσαν αφορμή για να εκτονώσουν τις υπερβολικές κινήσεις των προηγούμενων ημερών.

Παρά την υποχώρηση, ο χρυσός καταγράφει άνοδο περίπου 19% μέσα στον Ιανουάριο, πλησιάζοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία του αύξηση από το 1982. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο ασήμι, το οποίο ενισχύεται κατά περίπου 48% από τις αρχές του έτους.

Καθοριστικό ρόλο στο ράλι των πολύτιμων μετάλλων έχει διαδραματίσει η έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα που προκαλεί η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για προσάρτηση της Γροιλανδίας, της σύλληψης του ηγέτη της Βενεζουέλας, αλλά και των νέων δασμολογικών απειλών προς συμμάχους. Πρόσφατα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ακόμη και για ενδεχόμενο πλήγμα κατά του Ιράν, ενώ δήλωσε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα.

Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις της κυβέρνησης κατά της Federal Reserve έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της, συμβάλλοντας στη μεταβλητότητα του δολαρίου και ενισχύοντας το λεγόμενο “debasement trade”, όπου οι επενδυτές απομακρύνονται από νομίσματα και κρατικά ομόλογα λόγω δημοσιονομικών φόβων. Επιπλέον, η αναταραχή στην αγορά ιαπωνικού χρέους έχει εντείνει τις ανησυχίες, επιταχύνοντας τα κέρδη στα πολύτιμα μέταλλα, σε ένα περιβάλλον χαμηλής ρευστότητας.

Στο πολιτικό πεδίο, ο κίνδυνος νέου shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης αποφεύχθηκε μετά από προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ του Λευκού Οίκου και των Δημοκρατικών στη Γερουσία. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τον περιορισμό των μεταναστευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.

Στις αγορές, ο χρυσός υποχώρησε κατά 4,3% στα 5.146,58 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι κατέγραψε πτώση 8,5% στα 105,86 δολάρια. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot ενισχύθηκε κατά 0,2%, αν και παραμένει μειωμένος κατά 1% σε εβδομαδιαία βάση. Σημαντικές απώλειες σημείωσαν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.