Στο 13,5% το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα - Πάνω από 25% στον κλάδο των ΜΜΕ

Το μεγαλύτερο Χάσμα Αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 65+

Εξαιρετικά διευρυμένο χάσμα στις αμοιβές ανδρών-γυναικών δείχνει η σχετική έρευνα που ανακοινώνει για πρώτη φορά η ΕΛΣΤΑΤ, με στοιχεία για το 2024 και τη χρονοσειρά 2022-2024.

Η έρευνα παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων - Gender Pay Gap (GPG) που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των μισθολογικών ανισορροπιών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών ανδρών και γυναικών, εκφρασμένη ως ποσοστό των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για τα έτη 2022, 2023, 2024 το Χάσμα Αμοιβών (δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι μεγαλύτερες από αυτές των γυναικών) παραμένει σχετικά σταθερό στο σύνολο της οικονομίας στο 13,4% το 2022 και το 2024 ενώ το 2023 ήταν 13,6%.

Μεταξύ των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, το μεγαλύτερο Χάσμα Αμοιβών παρατηρείται στον τομέα Ενημέρωση και Επικοινωνία: Κατά 24,5%, 24,9% και 25,3% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα είναι χαμηλότερες οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών έναντι των ανδρών.

Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα και με αντίθετο πρόσημο (δηλαδή οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι χαμηλότερες από των γυναικών) καταγράφεται στον τομέα Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, με -4,8%, -4,4% και -5,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

Χάσμα Αμοιβών ανά ηλικιακή ομάδα

Το μεγαλύτερο Χάσμα Αμοιβών παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 65+, με 27,1%, 25,1% και 21,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα. Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα και με αντίθετο πρόσημο (δηλαδή οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι χαμηλότερες από των γυναικών) καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 ετών, με -3,7%, -4,4% και -3,4% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι για τον υπολογισμό του Χάσματος Αμοιβών τα δεδομένα προέρχονται από επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους εργαζομένους που δραστηριοποιούνται στους τομείς Β-Σ, εξαιρουμένου του Ξ (Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση), βάσει της ονοματολογίας δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2.