Autonomous Research: Παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες - Οι τιμές-στόχοι και οι συστάσεις

Η επενδυτική εικόνα των ελληνικών τραπεζών εισέρχεται στο 2026 με σαφώς ενισχυμένη δυναμική, όπως προκύπτει από το πρόσφατο επενδυτικό συνέδριο της Autonomous Research, στο οποίο συμμετείχαν ελληνικές και κυπριακές τράπεζες. Το timing της διοργάνωσης μόνο τυχαίο δεν ήταν, καθώς προηγήθηκε η ανακοίνωση του MSCI για την έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά, με πιθανή εφαρμογή από τον Αύγουστο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη λειτούργησε καταλυτικά για την αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για πιο αισιόδοξες τοποθετήσεις από τις διοικήσεις των τραπεζών.

Η Autonomous Research διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης για τη Eurobank (top επιλογή), την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς, με τις τιμές στόχους να υποδηλώνουν διψήφια περιθώρια ανόδου. Αντίθετα, για την Alpha Bank η στάση παραμένει πιο επιφυλακτική.

Η Eurobank ξεχωρίζει ως βασική επιλογή (top pick) με τιμή στόχο τα 5,32 ευρώ, σύσταση outperform και περιθώριο ανόδου +28%. Για την Εθνική Τράπεζα δίνεται τιμή στόχος τα 18,62 ευρώ, με σύσταση outperform και εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου +23%. Για την Τράπεζα Πειραιώς, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 9,86 ευρώ, με περιθώριο ανόδου +15%, ενώ για την Alpha Bank η σύσταση παραμένει underperform, με τιμή στόχο τα 3,91 ευρώ και εκτιμώμενη απόδοση -5%.

Το βασικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν ότι το θετικό μομέντουμ του 2025 δεν ήταν συγκυριακό. Αντιθέτως, η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η ανθεκτικότητα της λειτουργικής κερδοφορίας και η σταθερή άνοδος των εσόδων από προμήθειες δημιουργούν τις βάσεις για αξιόπιστα επιχειρησιακά πλάνα την περίοδο 2026–2028. Σύμφωνα με την Autonomous Research, οι ελληνικές τράπεζες πληρούν πλέον βασικά επενδυτικά κριτήρια που αναζητούν οι ευρωπαϊκοί θεσμικοί επενδυτές, συνδυάζοντας ανάπτυξη δανείων, ικανοποιητικές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον και ελκυστικές σχετικές αποτιμήσεις.

Eurobank: Ισχυρή εικόνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Η Eurobank κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα το 2025, έχοντας σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας και της ασφαλιστικής CNP στην Κύπρο. Τα νέα τραπεζικά συστήματα λειτουργούν ήδη σε Κύπρο και Λουξεμβούργο, ενώ απόφαση για την αναβάθμιση του συστήματος στην Ελλάδα αναμένεται εντός του έτους.

Τα αποτελέσματα του δ΄ τριμήνου στηρίχθηκαν σε ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, καθώς ορισμένες μεγάλες χρηματοδοτήσεις μεταφέρθηκαν χρονικά προς το τέλος του έτους, όπως είχε συμβεί και τα δύο προηγούμενα έτη.

Η διοίκηση εκτιμά θετικές προοπτικές πιστωτικής ανάπτυξης και για το 2026, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα αυξηθούν με ρυθμό χαμηλότερο από τα δάνεια, λόγω των χαμηλότερων επιτοκιακών προσδοκιών. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του μεριδίου τίτλων στον ισολογισμό από 23% σε περίπου 26%.

Η εξαγορά της Eurolife αναμένεται να καταναλώσει περίπου 120 μονάδες βάσης CET1, αφήνοντας κεφαλαιακό πλεόνασμα περί τα 600 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από προμήθειες εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2026, με βάση ενοποίηση τριών τριμήνων. Η καθοδήγηση για διανομή από τα κέρδη του 2025 διαμορφώνεται στο 50–60%.

Παρά τις πιέσεις από αυξήσεις μισθών και επενδύσεις πληροφορικής, η διοίκηση εκτιμά ότι είναι εφικτή αύξηση κόστους σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, με διατήρηση δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω από 40%. Η ποιότητα ενεργητικού παραμένει καλοήθης, με χαμηλότερες προβλέψεις σε σχέση με τις 60 μονάδες βάσης του 2025.

Εθνική Τράπεζα: Έτοιμη για αξιοποίηση κεφαλαίων

Παρότι η Εθνική Τράπεζα έχει υλοποιήσει με συνέπεια το πλάνο διατήρησης του δείκτη CET1 άνω του 18% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, η διοίκηση εμφανίζεται πλέον έτοιμη να κινηθεί πιο ενεργά στο σκέλος της αξιοποίησης κεφαλαίων.

Οι βασικές επιλογές περιλαμβάνουν οργανική ανάπτυξη, με την ισχυρή πιστωτική δραστηριότητα στην Ελλάδα να συμπληρώνεται από διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια και τη στήριξη της επέκτασης ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ειδικής διανομής, με τη διοίκηση να σημειώνει ότι δεν υφίσταται ρυθμιστικό «ταβάνι» στο 100% των διανομών, χωρίς ωστόσο να δίνονται ακόμη συγκεκριμένες κατευθύνσεις ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δ΄ τριμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι το βασικό επενδυτικό μοντέλο προβλέπει διανομές 70% από τα κέρδη του 2025 και 80% από εκείνα του 2026, έναντι 60% που έχει ήδη σωρευθεί έως το εννεάμηνο του 2025.

Η πιθανή έκδοση τίτλου AT1 θα μπορούσε να εξεταστεί ανεξαρτήτως συγχωνεύσεων και εξαγορών, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή, ο οποίος αναφερόμενος στη ζήτηση δανείων σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «κάθε χρονιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη». Η Εθνική επανέλαβε την καθοδήγηση για ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη έως το τέλος του έτους, εκτιμώντας αντίστοιχες τάσεις και για το 2026.

Τράπεζα Πειραιώς: Θετικό μακροοικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον

Θετικό παραμένει το κλίμα και στην Τράπεζα Πειραιώς, με τη διοίκηση να διαπιστώνει ισχυρή δυναμική τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στο επιχειρηματικό της αποτύπωμα. Η πιστωτική επέκταση συνεχίζεται, τα περιθώρια ομαλοποιούνται και διαμορφώνεται –όπως επισημάνθηκε– μια «ισχυρή ιστορία καθαρών εσόδων από τόκους».

Η αύξηση των δανείων στηρίζεται τόσο στην ονομαστική όσο και στην πραγματική άνοδο των μισθών, οδηγώντας σταδιακά σε σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη, από ακόμη χαμηλά επίπεδα μόχλευσης.

Τα εταιρικά περιθώρια συνεχίζουν να υποχωρούν με ήπιο ρυθμό, κατά 5–7 μονάδες βάσης ανά τρίμηνο, ωστόσο ακόμη και αν η τάση αυτή συνεχιστεί, η επίδραση εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει εκείνη μιας ετήσιας μείωσης επιτοκίων από την ΕΚΤ. Η τράπεζα καθοδηγεί για ετήσια επίπτωση 32 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα από τόκους για κάθε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, επίπτωση που μπορεί να αντισταθμιστεί από καθαρή νέα εταιρική πιστωτική επέκταση 1–1,5 δισ. ευρώ, έναντι 3,1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, η διοίκηση εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική ως προς τρεις άξονες: την πλήρη ενσωμάτωση της ασφαλιστικής στον όμιλο, τις προοπτικές πώλησης προϊόντων προστασίας στη λιανική αγορά –η οποία εμφανίζει χαμηλή διείσδυση– και τον εταιρικό τομέα, όπου τα τραπεζοασφαλιστικά σχήματα αντικαθιστούν σταδιακά τους μεσίτες. Οι στρατηγικοί και χρηματοοικονομικοί στόχοι θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο Capital Markets Day της 5ης Μαρτίου.

Alpha Bank: Πιστωτική ανάπτυξη και ρόλος UniCredit

Η Alpha Bank διευκρίνισε ότι η οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κινείται σε μεσαία μονοψήφια ποσοστά, ενισχυόμενη από τις πρόσφατες εξαγορές, συμπεριλαμβανομένης της AstroBank στην Κύπρο. Ο βασικός μοχλός παραμένει η εταιρική πίστη, ενώ για τη λιανική τραπεζική η ανάπτυξη εκτιμάται περιορισμένη, στο 1–2%.

Η διοίκηση επεσήμανε ότι η σημαντική βελτίωση της απασχόλησης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε πίεση μισθών και διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Η συνεργασία με τη UniCredit κρίνεται λειτουργικά επιτυχής, με περίπου 1 δισ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια να έχουν διατεθεί το τελευταίο έτος στη διαχείριση πλούτου και ουσιαστική βελτίωση της πρόσβασης σε διεθνείς αγορές και κοινοπρακτικά δάνεια, με υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο περίπου 1,7 δισ. ευρώ.

Παρότι η UniCredit κατέχει άμεσα 29,8% και μέσω παραγώγων έως 32,1%, η Alpha εκτιμά ότι διατηρεί επαρκές περιθώριο για επαναγορές ιδίων μετοχών χωρίς ενεργοποίηση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.

Τράπεζα Κύπρου: Σταθερότητα διανομών και ισχυρό κεφάλαιο

Οι επενδυτές εστιάζουν στον ισχυρό δείκτη CET1 στο 20,5%, με τη διοίκηση να δεσμεύεται σε μερισματική πολιτική 70%, επιλέγοντας τη συνέπεια έναντι ειδικών διανομών. Σε συνδυασμό με επαναγορές ιδίων μετοχών, η συνολική απόδοση προς τους μετόχους προσεγγίζει το 100%.

Παρά την πρόσφατη εξαγορά της τοπικής θυγατρικής της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι μεγάλες εξαγορές δεν αποτελούν προτεραιότητα. Ο εσωτερικός στόχος για τον δείκτη CET1 τοποθετείται στο 15%, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η πιστωτική εικόνα παραμένει θετική, με στήριξη από τη δυναμική αγορά ακινήτων, ισχυρή εταιρική πίστη και καλή πρόοδο προς τον στόχο των 1,5 δισ. ευρώ στο διεθνές κοινοπρακτικό χαρτοφυλάκιο. Σε περιβάλλον επιτοκίων ευρώ στο 2%, η τράπεζα εκτιμά σταθερά καθαρά έσοδα από τόκους, ενώ εμφανίζει καλύτερη δυναμική προμηθειών από τους τοπικούς ανταγωνιστές, με περαιτέρω περιθώρια ανόδου μέσω ασφαλιστικών εργασιών, wealth management και συναλλαγματικών υπηρεσιών.