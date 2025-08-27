ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητά να διωχθεί ο Σόρος και ο γιος του για διαφθορά

Ζητά την παραπομπή τους βάσει του νόμου RICO για υποστήριξη βίαιων διαδηλώσεων και «ζημιά» στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Τζορτζ Σόρος και του γιου του, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να διωχθούν βάσει του αμερικανικού νόμου περί οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς (RICO).

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε:

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο ριζοσπάστης αριστερός γιος του θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά, εξαιτίας της υποστήριξής τους σε βίαιες διαδηλώσεις και σε πολλές άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα σε ολόκληρη τη χώρα».

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, πρόσθεσε:

«Ο Σόρος και η ψυχοπαθής ομάδα του έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στις Ηνωμένες Πολιτείες! Αυτό περιλαμβάνει και τους παράφρονες φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Προσοχή, σας παρακολουθούμε!».