Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι πληρώνουν λιγότερο φόρο – Όλες οι αλλαγές και τα νέα δεδομένα

Ανοίγει στις 16 Μαρτίου η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις 2026. Ποιοι έχουν μειωμένο φόρο, αλλαγές στα τεκμήρια, εκπτώσεις και δόσεις πληρωμής.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το άνοιγμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Η πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα υποβληθούν περίπου 6,9 εκατομμύρια δηλώσεις, αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου 2026.

Στα νέα έντυπα Ε1 θα ενσωματωθούν οι φορολογικές αλλαγές που ψηφίστηκαν πρόσφατα, με βασικό στόχο τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για χιλιάδες φορολογουμένους.

Ποιοι θα δουν ελαφρύτερο εκκαθαριστικό

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς

Μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα προβλέπεται για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και διαμένουν:

σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων (εκτός Αττικής)

έως 1.700 κατοίκων σε παραμεθόριες περιοχές

(Δυτική Μακεδονία, Έβρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Ήπειρος)

Η ίδια μείωση ισχύει και για:

επαγγελματίες με αναπηρία 67%–79%

κατοίκους νησιών κάτω των 3.100 κατοίκων

μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα

γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία άνω του 67%

πολύτεκνες οικογένειες

εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας έως 25%

εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

2. Νέες μητέρες – ελεύθερες επαγγελματίες

Οι γυναίκες που απέκτησαν παιδί εντός του 2025:

εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα

φορολογούνται αποκλειστικά βάσει πραγματικών εισοδημάτων

Το μέτρο ισχύει για τρία έτη.

3. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης

Φορολογική ελάφρυνση θα δουν περίπου 500.000 φορολογούμενοι, λόγω:

μείωσης έως 35% στα τεκμήρια κατοικιών

μείωσης άνω του 50% στα Ι.Χ. έως 15 ετών

μείωσης 30% στα σκάφη αναψυχής

Παράλληλα:

καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα

4. Κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων

Ιδιοκτήτες που το 2025:

μίσθωσαν κατοικίες κλειστές για τουλάχιστον τρία έτη ή

μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) σε μακροχρόνιες

απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια.

Το μέτρο αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ., με υποχρεωτική μίσθωση διάρκειας τριών ετών.

5. Έκπτωση φόρου για ανακαινίσεις ακινήτων

Όσοι πραγματοποίησαν το 2025 δαπάνες:

επισκευής

ενεργειακής

λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης

δικαιούνται έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ.

Ανώτατο όριο δαπανών: 16.000 ευρώ

Η έκπτωση κατανέμεται σε πέντε έτη

Οι δαπάνες υλικών αναγνωρίζονται έως το 1/3 των δαπανών υπηρεσιών

Πληρωμή φόρου εισοδήματος