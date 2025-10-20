Τέλος από το 2028 το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ε.Ε. – Το σχέδιο απεξάρτησης

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε. συμφώνησαν στο σχέδιο κατάργησης όλων των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του 2027.

Η πλειονότητα των αξιωματούχων που συναντήθηκαν στο Λουξεμβούργο τάχθηκε υπέρ της διακοπής των ενεργειακών ροών, η οποία θα ξεκινήσει από τα μέσα Ιουνίου με την απαγόρευση των ρωσικών προμηθειών υπό τα υφιστάμενα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται χώρες που δεν έχουν πρόσβαση σε θάλασσα, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Υστερα από 18 μήνες θα ξεκινήσει η απαγόρευση στα μακροχρόνια συμβόλαια.

Τώρα μπορούν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ζητά ταχύτερη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και διακοπή όλων των πετρελαϊκών εισαγωγών από την αρχή του 2026. Στόχος είναι να επιτευχθεί η τελική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους.

Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία άσκησαν βέτο.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, αρμόδιος για τα θέματα Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος συμμετείχαν στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης της Ε.Ε. και της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, η πατρίδα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με στρατηγικές υποδομές, Ρεβυθούσα, FSRU, IGB και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο. Στηρίζουμε τον κανονισμό REPowerEU, καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού. Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Πίεση από τις ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι η Ευρώπη δέχεται πίεση από τις ΗΠΑ να τερματίσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις ενεργειακές της σχέσεις με τη Μόσχα και να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό LNG. Εξάλλου, στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας που έκλεισε το καλοκαίρι, έγιναν δεσμεύσεις για ενεργειακές συμφωνίες 750 δισ. δολαρίων μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ την επόμενη τριετία.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Ε.Ε. ακολουθεί μία διττή στρατηγική για απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στο πλαίσιο του RepowerEU, του προγράμματος απομάκρυνσης από την ενέργεια της Ρωσίας, η Κομισιόν πρότεινε και την απαγόρευση του LNG μέχρι το τέλος του έτους. Η πρόταση αυτή θα συζητηθεί στις Βρυξέλλες εντός της εβδομάδας.

Οι υπουργοί Ενέργειας συζητούν και για την ενεργειακή κατάσταση στην Ουκρανία, καθώς και για τα σχέδια εξηλεκτρισμού της Ε.Ε. Το μπλοκ λαμβάνει περίπου το 15% των προμηθειών LNG από τη Μόσχα, με αποτέλεσμα να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος του καυσίμου μετά τις ΗΠΑ. Το μηνιαίο τίμημα αυτών των εισαγωγών κυμαίνεται μεταξύ 500 και 700 εκατ. ευρώ.