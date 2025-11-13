Τέλος στο shutdown των ΗΠΑ μετά από 43 ημέρες - Ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, σηματοδοτώντας το επίσημο τέλος του μεγαλύτερου σε διάρκεια shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το νομοσχέδιο έφτασε στο γραφείο του προέδρου αφότου η Βουλή ψήφισε το βράδυ της Τετάρτης για την έγκρισή του.

«Σήμερα στέλνουμε το σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούμε ποτέ σε εκβιασμούς», είπε δηκτικά ο μεγιστάνας απευθυνόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, προτού υπογράψει το κείμενο, επευφημούμενος από ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς που τον πλαισίωσαν στο Οβάλ Γραφείο.

Τονίζοντας τη θριαμβευτική έξοδο από το ατελείωτο μπραντεφέρ, καταφέρθηκε εναντίον των «εξτρεμιστών του άλλου κόμματος», που κατ’ αυτόν παρέλυσαν τον κρατικό μηχανισμό για «λόγους καθαρά πολιτικάντικους».

«Η χώρα ποτέ δεν τα πήγαινε καλύτερα», διαβεβαίωσε ο μεγιστάνας, παρότι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την πορεία της οικονομίας.

Οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο είχαν αναγγείλει ήδη πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα υπέγραφε το κείμενο αμέσως μετά την έγκρισή του, για να τερματιστεί το «καταστροφικό» shutdown 43 ημερών, που προκάλεσε σωρεία προβλημάτων σε τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

«Obamacare»

Έπειτα από 40 και πλέον δημοσιονομικής παράλυσης, ολιγάριθμοι δημοκρατικοί γερουσιαστές εντέλει παρέδωσαν τα όπλα τη Δευτέρα, εγκρίνοντας μαζί με ρεπουμπλικάνους συναδέλφους τους το νόμο που αίρει το αδιέξοδο, παρατείνοντας τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό ως τα τέλη Ιανουαρίου.

Το κείμενο ωστόσο είναι αόριστο ως προς την παράταση των επιδοτήσεων για το «Obamacare», πρόγραμμα ενισχύσεων της υγειονομικής ασφάλισης και περίθαλψης για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα έσοδα, προς αγανάκτηση πολλών δημοκρατικών αιρετών.

Μια από τις λιγοστές παραχωρήσεις στην αντιπολίτευση είναι πως το σχέδιο νόμου προβλέπει την επανένταξη στις υπηρεσίες τους των ομοσπονδιακών δημοσίων λειτουργών που απολύθηκαν από την έναρξη του shutdown, την 1η Οκτωβρίου.

Προβλέπει επίσης κεφάλαια για το SNAP, πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, ως τον Σεπτέμβριο, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο η αρωγή αυτή, από την οποία ωφελούνται πάνω από 42 εκατομμύρια Αμερικανοί, να παγώσει σε περίπτωση που ενσκήψει νέα δημοσιονομική παράλυση στα τέλη Ιανουαρίου, όπως συνέβη τις προηγούμενες 43 ημέρες.

Εξαιτίας των κανόνων της άνω Βουλής, απαιτούνταν οκτώ ψήφοι της αντιπολίτευσης για την υιοθέτηση του κειμένου. Τα οκτώ μέλη των δημοκρατικών αυτά έγιναν στόχος ρητορικών κεραυνών από την παράταξη, που κατήγγειλε τις γλίσχρες παραχωρήσεις και τις ψευδείς υποσχέσεις της άλλης πλευράς.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση μέσω X του Γκάβιν Νιούσομ, που επέκρινε τη «συνθηκολόγηση» και την «προδοσία» των Αμερικανών εργαζομένων.

Άλλοι δημοκρατικοί διερωτήθηκαν για ποιον λόγο οι οκτώ γερουσιαστές υποχώρησαν μόλις μερικές ημέρες μετά τις μεγάλες νίκες υποψηφίων του κόμματος σε σημαντικές τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις, που δικαίωσαν κατ’ αυτούς τη στάση τους στο Κογκρέσο.

Η τελική ψηφοφορία

Η τελική ψηφοφορία επί του μέτρου, με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά, έδωσε την τελική έγκριση σε ένα βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης μετά από ένα χρονικό διάστημα ρεκόρ, τερματίζοντας ένα αδιέξοδο έξι εβδομάδων.

Μόλις έξι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των δημοκρατικών συντάχθηκαν με την πλειοψηφία της προεδρικής παράταξης, ενώ από την άλλη δυο ρεπουμπλικάνοι καταψήφισαν το κείμενο.

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων παραμένουν σθεναρά αντίθετοι, εξοργισμένοι από τη συμφωνία της Γερουσίας που ήρθε σε λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τις εκλογές στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Βιρτζίνια και τη Νέα Υόρκη, οι οποίες πολλοί θεώρησαν ότι ενίσχυσαν τις πιθανότητές τους να κερδίσουν μια παράταση των επιδοτήσεων ασφάλισης υγείας.

Η Δημοκρατική βουλευτής Μίκι Σέριλ, η οποία την περασμένη εβδομάδα εξελέγη ως η επόμενη κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, τάχθηκε κατά του νομοσχεδίου χρηματοδότησης στην τελευταία της ομιλία ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, προτού παραιτηθεί από το Κογκρέσο την επόμενη εβδομάδα, ενθαρρύνοντας τους συναδέλφους της να αντισταθούν στην κυβέρνηση Τραμπ. «Προς τους συναδέλφους μου: μην αφήσετε αυτό το σώμα να γίνει μια τελετουργική κόκκινη σφραγίδα από μια διοίκηση που αφαιρεί φαγητό από τα παιδιά και καταπατά την υγειονομική περίθαλψη», δήλωσε η Σέριλ. «Προς τη χώρα: σταθείτε δυνατά. Όπως λέμε στο Ναυτικό, μην εγκαταλείπετε το πλοίο.»

Ο ρεπουμπλικάνος «speaker» - πρόεδρος της κάτω Βουλής - Μάικ Τζόνσον εξέφρασε ικανοποίηση για το τέλος του «μακρού εθνικού εφιάλτη». Κατόπιν σφυροκόπησε τη στάση των δημοκρατικών που κατ’ αυτόν προκάλεσαν το αδιέξοδο επί έξι εβδομάδες. «Ήξεραν πως αυτό θα προκαλούσε δεινά και το έκαναν παρ’ όλα αυτά. Ο ελιγμός στο σύνολό του ήταν ανώφελος, ήταν άδικος, ήταν απάνθρωπος», είπε στο ημικύκλιο.

«Δεν είναι πολύ αργά»

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις παρότρυνε ξανά χθες βράδυ τους ρεπουμπλικάνους να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να οργανώσουν σύντομα ψηφοφορία για το «Obamacare».

«Εκτιμάμε ότι οι Αμερικανοί της εργατικής τάξης, οι Αμερικανοί της μεσαίας τάξης κι οι απλοί Αμερικανοί αξίζουν το ίδιο επίπεδο σιγουριάς που οι ρεπουμπλικάνοι προσφέρουν πάντα στους πλούσιους, στους πιο εύπορους, στους δωρητές τους με βαθιές τσέπες», σφυροκόπησε στην ομιλία του στο ημικύκλιο. «Δεν είναι πολύ αργά» για την παράταση των χρηματοδοτήσεων, επέμεινε.

Το ζήτημα βρίσκεται στην καρδιά των διαφωνιών που προκάλεσαν το shutdown. Αν δεν παραταθούν οι φοροαπαλλαγές και οι επιδοτήσεις του προγράμματος, το κόστος της ασφάλισης υγείας θα υπερδιπλασιαστεί το 2026 για 24 εκατομμύρια Αμερικανούς που βασίζονται στο «Obamacare», κατά υπολογισμούς του KFF, κέντρου μελετών ειδικευμένου σε ζητήματα ασφάλισης υγείας.

Από την 1η Οκτωβρίου, πάνω από ένα εκατομμύριο δημόσιοι λειτουργοί έμειναν απλήρωτοι. Η καταβολή επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα, ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των ελλείψεων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, αφού αρκετοί προτίμησαν να απουσιάσουν αντί να εργαστούν αμισθί.

Δεν υπάρχει νικητής από το shutdown

Παρά τις αντεγκλήσεις, κανένα από τα δύο κόμματα δεν φαίνεται να έχει πετύχει μια ξεκάθαρη νίκη. Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη διαπίστωσε ότι το 50% των Αμερικανών κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικάνους, ενώ το 47% τους Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη ημέρα συνόδου της Βουλής των Αντιπροσώπων που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους από τα μέσα Σεπτεμβρίου, μια μακρά διακοπή που είχε ως στόχο να ασκήσει πίεση στους Δημοκρατικούς στην αντιπαράθεση για το κλείσιμο της Βουλής. Η απόφαση της Βουλής έθεσε επίσης το χρονόμετρο σε κίνηση, μέχρι την ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση όλων των μη διαβαθμισμένων αρχείων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Αυτό σημαίνει ότι, αφού εκπλήρωσε το συνταγματικά κατοχυρωμένο καθήκον της να διατηρεί τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, η Βουλή των Αντιπροσώπων θα μπορούσε για άλλη μια φορά να «κατακλυστεί» από μια έρευνα για τον πρώην φίλο του Τραμπ, του οποίου η ζωή και ο θάνατος στη φυλακή το 2019 έχουν δημιουργήσει αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας.