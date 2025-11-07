Κρυπτονομίσματα: Χάθηκαν σχεδόν όλα τα κέρδη της χρονιάς μέσα σε ένα μήνα

Η διόρθωση που ξεκίνησε με την απότομη ρευστοποίηση θέσεων με μόχλευση ύψους περίπου 19 δισ. δολαρίων

Χρειάστηκε μόνο ένας μήνας για να διαγράψουν τα κρυπτονομίσματα σχεδόν το σύνολο των κερδών της χρονιάς.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων άγγιξε στα υψηλά της 6ης Οκτωβρίου τα επίπεδα-ρεκόρ των 4,4 τρισ. δολαρίων. Όμως έκτοτε, η αγορά έχει υποχωρήσει κατά 20%, με αποτέλεσμα να κέρδη από τις αρχές του έτους να περιορίζονται μόλις στο 2,5%, σημειώνει το Bloomberg, επικαλούμενο στοιχεία της CoinGecko.

Η διόρθωση που ξεκίνησε με την απότομη ρευστοποίηση θέσεων με μόχλευση ύψους περίπου 19 δισ. δολαρίων, λίγες ημέρες μετά το ιστορικό υψηλό της αγοράς, έπληξε την εμπιστοσύνη, με τους traders να μην φαίνεται να ποντάρουν ακόμα σε μία ανάκαμψη.

Οι επιδόσεις αυτές είναι ένα σοκ που ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν σε μία χρονιά που χαρακτηρίζεται από το «άνοιγμα» των εποπτικών αρχών, των διεθνών τραπεζών και των θεσμικών επενδυτών προς τα κρυπτονομίσματα.

Η πρόθεση του Αμερικανού προέδρου Donald Trump να καθιερώσει τις ΗΠΑ σαν την παγκόσμια πρωτεύουσα των cryptos πυροδότησε ένα επενδυτικό κύμα που οδήγησε το Bitcoin σε ράλι έως και 35%. Όμως, σε μια ένδειξη της απότομης μεταστροφής του κλίματος, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων είναι σήμερα χαμηλότερη από ό,τι ήταν όταν ο Trump ανέλαβε την εξουσία.

Από τις αρχές της εβδομάδας, το Bitcoin έχει χάσει το 9% της αξίας του, καθώς κινείται στην περιοχή των 100.000 δολαρίων. Μάλιστα, η τιμή του έπεσε κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ένα σημαντικό επίπεδο στήριξης που «κρατούσε» από το bear market του 2022.

Αν και το selloff στην αγορά είναι ευρύ, εντούτοις οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στα altcoins, τα μικρότερα και πιο ευμετάβλητα νομίσματα, τα οποία εμφανίζουν φέτος σημαντικές υποαποδόσεις.

Πάντως, παρά το αρνητικό κλίμα υπάρχουν κάποια σημάδια σταθεροποίησης. Έπειτα από έξι συνεχόμενες ημέρες εκροών, τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) US spot Bitcoin και Ether είχαν εισροές 253 εκατ. δολαρίων την Πέμπτη.