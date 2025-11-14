Κομισιόν: Καταρτίζει σχέδιο για την εποπτεία των εταιρειών crypto στην ΕΕ

Oι αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν, προβλέπουν ότι η ESMA θα έχει και την ευθύνη της αδειοδότησης επιχειρήσεων crypto στην ΕΕ

Νέες εξουσίες για την κεντρική εποπτεία όλων των εταιρειών crypto που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ επιδιώκει η Κομισιόν να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

Σύμφωνα με τα σχέδια που κυκλοφόρησαν από αξιωματούχους της ΕΕ πριν από την ανακοίνωση που θα γίνει τον επόμενο μήνα, προτείνουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ως άμεσο εποπτικό όργανο για όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το Bloomberg. Η αρχή θα αναλάβει επίσης την ευθύνη για την αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων.

Επί του παρόντος, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων υποχρεούνται να λάβουν άδεια σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις αγορές crypto (MiCA) που ισχύουν από το 2023. Μόλις χορηγηθεί, η άδεια αυτή επιτρέπει στις εταιρείες να «διακινήσουν» τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την Ένωση.

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Κομισιόν, οι οποίες δεν είναι ακόμη τελικές, η ESMA θα διατηρήσει την εξουσία να αναθέτει καθήκοντα στις εθνικές αρχές, όπου αυτό είναι σκόπιμο.

Πρώτες αντιδράσεις

«Η επανέναρξη της MiCA σε αυτό το στάδιο θα δημιουργούσε νομική αβεβαιότητα, θα έθετε σε κίνδυνο την καθυστέρηση της διαδικασίας έγκρισης και θα αποσπούσε την προσοχή και τους πόρους από το πρακτικό έργο της συνεπούς εφαρμογής», δήλωσε ο Robert Kopitsch, γενικός γραμματέας της Blockchain for Europe.

Ο Kopitsch δήλωσε ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν στενότερη καθημερινή συνεργασία με τις εταιρείες, συμπληρώνοντας τη διασυνοριακή εποπτεία της ESMA.

«Εάν, στο μέλλον, η ΕΕ αποφασίσει να διερευνήσει πιο κεντρικά μοντέλα εποπτείας, αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση τη συγκεκριμένη εμπειρία και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του MiCA», πρόσθεσε.

Ενώ μια νέα αγορά όπως αυτή των κρυπτονομισμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό πεδίο δοκιμών για την ESMA να αναλάβει περισσότερες ευθύνες, «είναι μια δύσκολη στιγμή, δεδομένης της φάσης στην οποία βρισκόμαστε με την εφαρμογή, για να αλλάξουν οι στόχοι», δήλωσε ο Andrew Whitworth, ιδρυτής της Global Policy, μιας εταιρείας συμβούλων που συνεργάζεται με εταιρείες κρυπτονομισμάτων και ρυθμιστικές αρχές. Πρόσθεσε ότι η ESMA θα χρειαστεί περισσότερους πόρους για να αναλάβει το έργο που επιτελούν οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές.

Αντιδράσεις από μικρές χώρες

Το σχέδιο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ να συγκεντρώσουν την εποπτεία των αγορών. Η προσπάθεια αυτή συμπεριλαμβάνει την ανάθεση στην ESMA της άμεσης εποπτείας σημαντικών οργανισμών εκκαθάρισης, αποθετηρίων και τόπων διαπραγμάτευσης.

Η κίνηση αυτή, την οποία υποστήριξαν με τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό η Γαλλία και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε ορισμένα κράτη μέλη που διστάζουν να παραχωρήσουν εξουσίες, καθώς και σε εταιρείες που φοβούνται την επιβολή ενός επιπλέον επιπέδου κανόνων.

«Κοιτώντας πίσω, μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αν η εθνική εποπτεία ήταν η σωστή απόφαση, καθώς αυτό σήμαινε ότι 27 εθνικές εποπτικές αρχές έπρεπε να προετοιμαστούν και να δημιουργήσουν ομάδες», δήλωνε η Βερένα Ρος, πρόεδρος της ESMA, στο Bloomberg τον Σεπτέμβριο. «Υπάρχει ακόμα μια περίοδος κατά την οποία θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί: μήπως είναι πιο λογικό —για λόγους αποτελεσματικότητας και διασυνοριακής οπτικής— να γίνεται αυτό σε ένα κεντρικό σημείο;»

Σύμφωνα με την ίδια, τέτοιες αλλαγές θα παρείχαν μια βασική ώθηση προς «μια κεφαλαιαγορά στην Ευρώπη που θα είναι πιο ολοκληρωμένη και παγκοσμίως ανταγωνιστική», είπε.

Τα σχέδια, τα οποία είναι αμφιλεγόμενα μεταξύ μικρότερων χωρών της ΕΕ, όπως το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, έχουν σχεδιαστεί για να «διασφαλίσουν ότι αντιμετωπίζουμε τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό των αγορών και να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα με στόχο τη δημιουργία μιας πιο ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην Ευρώπη», είχε τονίσει η Ρος.

Οι προτεινόμενες αλλαγές έρχονται μετά την έκκληση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών της Γαλλίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας τον Σεπτέμβριο προς την ESMA να αρχίσει να εποπτεύει άμεσα τις μεγάλες εταιρείες κρυπτονομισμάτων, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις θα παραμείνουν υπό την τοπική δικαιοδοσία.

Τον Ιούλιο, η ESMA επέκρινε τις διαδικασίες της ρυθμιστικής αρχής της Μάλτας, η οποία χορήγησε άδειες MiCA σε μια σειρά εταιρειών κρυπτονομισμάτων.