Δέκα μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες εκδίδουν ψηφιακά κρυπτονομίσματα συνδεδεμένα με το ευρώ

Ο ασκός του Αιόλου φαίνεται να ανοίγει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς μια ομάδα μεγάλων 10 ευρωπαϊκών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών ING, UniCredit και BNP Paribas, σχημάτισαν κοινοπραξία για την κυκλοφορία ενός stablecoin συνδεδεμένου με το ευρώ, σε μια κίνηση που ελπίζουν ότι θα αντισταθμίσει την κυριαρχία των ΗΠΑ στις ψηφιακές πληρωμές.

Στις ΗΠΑ οι εκδόσεις ψηφιακών κρυπτονομισμάτων σχεδιάζονται και αυτός είναι ένας τρόπος ώστε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιχειρεί να χρηματοδοτήσει φθηνότερα το χρέος της.

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με έδρα το Άμστερνταμ, με την επωνυμία qivalis, θα είναι ο Jan-Oliver Sell, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν στην Coinbase στη Γερμανία. Ο επικεφαλής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της ING, Floris Lugt, θα είναι ο οικονομικός διευθυντής και ο πρώην πρόεδρος της NatWest, Howard Davies, θα είναι πρόεδρος, δήλωσε η ομάδα σε συνέντευξη Τύπου στο Άμστερνταμ .

Οι τράπεζες που συμμετείχαν στο έργο, το οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο, ήταν αρχικά οι ING, UniCredit, Banca Sella , KBC (KBC.BR), DekaBank, Danske Bank, SEB Caixabank και Raiffeisen Bank International. Η BNP Paribas έχει επίσης ενταχθεί στον όμιλο, δήλωσε ο Lugt την Τρίτη.

Τα σταθερά κρυπτονομίσματα – ένας τύπος κρυπτονομίσματος που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί μια σταθερή αξία και υποστηρίζεται από παραδοσιακά νομίσματα – έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, χάρη στην εταιρεία Tether με έδρα το Ελ Σαλβαδόρ, η οποία έχει σε κυκλοφορία περίπου 185 δισεκατομμύρια δολάρια σε tokens με βάση το δολάριο.

Μια σειρά από κορυφαίες χρηματοπιστωτικές εταιρείες των ΗΠΑ προετοιμάζονται να λανσάρουν τα δικά τους σταθερά κρυπτονομίσματα με βάση το δολάριο, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νόμο που θεσπίζει κανόνες για τα σταθερά κρυπτονομίσματα.

Σημειώνεται πως η ΕΚΤ προγραμματίζει την έκδοση του ψηφιακού ευρώ για το 2029.