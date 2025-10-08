Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία – Οι κίνδυνοι που παραμένουν

Οι κεφαλαιοποιήσεις στις αγορές, πρόσθεσε, πλησιάζουν τα επίπεδα της φούσκας του dot.com.

Ανθεκτικότερη από το προσδοκώμενο αποδεικνύεται η παγκόσμια οικονομία, παρά τις έντονες πιέσεις από διαδοχικά σοκ, επιβεβαίωσε η επικεφαλής του ΔΝΤ, Kristalina Geοrgieva, προβλέποντας μόνο ήπια επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2025 και το 2026.

Μιλώντας σε εκδήλωση, η Georgieva τόνισε ότι οι ΗΠΑ απέφυγαν την ύφεση την οποία πολλοί ειδικοί προέβλεπαν πριν από έξι μήνες χάρη στην καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση, την ευελιξία του ιδιωτικού τομέα, τις μικρότερες του αναμενόμενου επιπτώσεις από τους δασμούς και τις ευνοϊκές χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

«Βλέπουμε την παγκόσμια ανάπτυξη να επιβραδύνεται μόνο ήπια φέτος και το επόμενο έτος. Όλα δείχνουν ότι η παγκόσμια οικονομία άντεξε στις πιέσεις από πολλαπλά σοκ», δήλωσε ενόψει της δημοσίευσης των προοπτικών για την παγκόσμια οικονομία την επόμενη εβδομάδα.

Τον Ιούλιο, το ΔΝΤ είχε αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3% για το 2025 και 3,1% για το 2026.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, το ποσοστό αυτό παραμένει κάτω από το 3,7% που αναμενόταν προ πανδημίας, ενώ η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας».

Η Georgieva σημείωσε ότι η ζήτηση για χρυσό έχει εκτιναχθεί, με τα νομισματικά αποθέματα σε χρυσό να υπερβαίνουν πλέον το 20% των επίσημων παγκόσμιων αποθεμάτων.

Αναφερόμενη στους δασμούς των ΗΠΑ, είπε ότι το σοκ ήταν μικρότερο του αναμενόμενου, καθώς ο μέσος δασμός ανέρχεται σήμερα σε περίπου 17,5% από 23% τον Απρίλιο, με τις περισσότερες χώρες να τους έχουν αποφύγει.

Παρόλα αυτά, προειδοποίησε ότι οι συνεχείς μεταβολές στις εμπορικές πολιτικές και η πιθανή μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό.

Οι κεφαλαιοποιήσεις στις αγορές, πρόσθεσε, πλησιάζουν τα επίπεδα της φούσκας του dot.com.

Κίνδυνοι από τα υψηλά χρέη

Η επικεφαλής του ΔΝΤ κάλεσε τις χώρες να ενισχύσουν διαρθρωτικά την ανάπτυξη μέσω παραγωγικότητας του ιδιωτικού τομέα, δημοσιονομικής εξυγίανσης και διόρθωσης μακροοικονομικών ανισορροπιών, ώστε να δημιουργήσουν «αποθέματα ασφαλείας» ενόψει της επόμενης κρίσης.

Εκτίμησε ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ έως το 2029, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανταγωνισμό, κράτος δικαίου, ισχυρή εποπτεία και διαφάνεια των θεσμών.

Για την Ασία, πρότεινε βαθύτερη εμπορική ολοκλήρωση και άρση μη δασμολογικών εμποδίων, που θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 1,8% μακροπρόθεσμα.

Για την Αφρική, εκτιμά ότι φιλικές προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά περισσότερο από 10%.

Για την Ευρώπη, τόνισε την ανάγκη εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς, ώστε να ανταγωνιστεί τη δυναμική του αμερικανικού ιδιωτικού τομέα.

Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες οικονομίες, κάλεσε τις ΗΠΑ να μειώσουν σταδιακά το χρέος και να ενισχύσουν την αποταμίευση των νοικοκυριών, ενώ για την Κίνα πρότεινε αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία και εξυγίανση του προβληματικού κλάδου ακινήτων, με παράλληλη περικοπή βιομηχανικών επιδοτήσεων.