Βιομηχανία: Μικρή αύξηση του δείκτη παραγωγής τον Ιούνιο

ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 0,5% τον Ιούνιο 2025

Οριακή αύξηση 0,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά κατά 2,4%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 0,5% τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, έναντι αύξησης 9,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Η αύξηση αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

*Κατά 16,2% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

*Κατά 2,4% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.

Από τη μείωση:

*Κατά 3% του δείκτη παροχής νερού.

*Κατά 7,2% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε μέσα επίπεδα το α' εξάμηνο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουνίου 2024.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,2% τον Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025.