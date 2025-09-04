Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει την έρευνα για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ

«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχει σχετική έρευνα σε εξέλιξη» για πιθανά ποινικά αδικήματα σε σχέση με το project, αναφέρει η Εισαγγελία σε γραπτή της απάντηση στο Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι διερευνά πιθανά ποινικά αδικήματα σε σχέση με το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, σύμφωνα με το Reuters.



«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχει σχετική έρευνα σε εξέλιξη», αναφέρει η Εισαγγελία σε γραπτή της απάντηση στο πρακτορείο. «Δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν, για να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας», συμπληρώνει.

Το έργο έχει πληγεί από πολλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε την δέσμευσή της για το έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών, επισημαίνει το πρακτορείο.

Στην Αθήνα, ο ΑΔΜΗΕ δεν σχολίασε την είδηση, ενώ κυβερνητικό στέλεχος δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει στην έρευνα. Ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε το project το 2023, αντικαθιστώντας μια εταιρεία με έδρα στην Κύπρο.

Εχθές, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι «η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι μετά από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα πιθανώς να αφορά τη διαχείριση του έργου από την EuroAsia Interconnector. Αλλά δεν υπάρχει επίσημη δήλωση για την στόχευση της έρευνας.