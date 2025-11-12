Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Είσοδος νέων ισχυρών επενδυτών στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης

«Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσηλωμένες στην ειρηνική συνεργασία με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Σε μια συγκυρία αβεβαιότητας αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που αποτυπώθηκε έμπρακτα με τις πολύ σημαντικές συμφωνίες αμερικανικών εταιριών που υπογράφηκαν πριν από λίγες μέρες στην πατρίδα μας, οι οποίες συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, από τη Μεσόγειο ως την Μολδαβία και την Ουκρανία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την ολοκλήρωση των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας.

«Ακολουθούμε την Κύπρο στα ζητήματα των γεωτρήσεων», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα «ιστορικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας» που ανοίξε πριν από λίγες ημέρες, καθώς «ύστερα από 40 χρόνια ετοιμάζεται το πρώτο ερευνητικό γεωτρύπανο να πιάσει δουλειά εντός των επόμενων 18 μηνών στο Ιόνιο».

«Όλες οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη στρατηγική σημασία των χωρών μας για το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός καταδεικνύοντας «τον καταλυτικό ρόλο σχημάτων, όπως το 3+1 που ενεργοποιήθηκε και πάλι σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε με έμφαση και στο ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών επισημαίνοντας ότι «αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου διασύνδεσης των δύο χωρών, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών, κάτι που είναι προς όφελος όλων μας».

Επίσης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμβολή Ελλάδας και Κύπρου: «Η 3η Διακυβερνητική διάσκεψη επιβεβαίωσε τη σημαντική παρουσία των χωρών μας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ήμαστε στη Διάσκεψη Ειρήνης στο Σαρλ Εμ Σέιχ, θα είμαστε παρόντες και στο μέλλον, έτοιμοι να συνεισφέρουμε ως μέρος μιας δύναμης που θα εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας με την προϋπόθεση ότι θα έχει ρητή εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Το κυπριακό όπως πάντα ήταν βασικό θέμα στη συζήτησή μας, συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανένωση του νησιού όπως το επιτάσσουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ, εργαστήκαμε εξάλλου οι δύο υπουργοί εξωτερικών για την επαναφορά του κυπριακού στην ατζέντα του ΓΓ του ΟΗΕ μετά από περίοδο αδράνειας. Τώρα είναι στο χέρι άλλων να αποδείξουν αν πραγματικά εννοούν ότι επιθυμούν διαδικασία επανεκκίνησης των συνομιλιών στα πλαίσια πολύ σαφών κατευθύνσεων οι οποίες καθορίζονται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του συνολικού πλαισίου των ευρωτουρκικών σχέσεων όπως έχουν αποτυπωθεί σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Με αφορμή τέλος την ανάληψη από την Κύπρο σε ενάμιση μήνα της προεδρίας της ΕΕ, ο πρωθυπουργός ευχήθηκε μια γόνιμη και δημιουργική θητεία, λέγοντας ότι είναι «αυτονόητο πως θα βρεθούμε όλοι οι Έλληνες στο πλευρό των κυπρίων αδερφών μας».

«Θα είμαστε δίπλα σας να στηρίξουμε αυτή την εθνική πρόκληση. Κάθε φορά εκπλήσσομαι από το εύρος των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και από το επίπεδο των κοινών διαβουλεύσεων μας ώστε να δίνουμε πραγματικές λύσεις που αφορούν προβλήματα των χωρών μας και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολίτων», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Στην αρχή των κοινών δηλώσεών του με τον κ. Χριστουδουλίδη, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στη διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου η οποία «σηματοδοτεί τον διαρκή συντονισμό μας».

«Πρόκειται για σύμπλευση που θέτει στο επίκεντρο την καθημερινότητα των πολιτών μας. Για παράδειγμα το 112, το ψηφιακό φροντιστήριο, η αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων. Σήμερα συζητήσαμε πολιτικές για τις μεταφορές, για τη στέγη, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό όπου οι πρωτοβουλίες στην Ελλάδα μεταλαμπαδεύτηκαν στην Κύπρο. Συζητήσαμε για καλύτερη συνεργασία στην πολιτική προστασία, κοινή δράση για τα θέματα της λειψυδρίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «εμβαθύναμε τη συνεργασία μας σε τομείς που έχουμε κάνει βήματα προόδου ανοίγοντας ορίζοντες».

«Στην παιδεία δίνουμε έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στον τομέα της υγείας συζητήσαμε τη μεγάλη σημασία που πρέπει να αποδίδουμε στις προληπτικές εξετάσεις και ασχοληθήκαμε και με τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και για τη δημιουργία ενιαίου μετώπου για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην ανατολική Μεσόγειο.

Για τα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην σύσταση Ευρωπαϊκού Κέντρου Αεροπυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο. Σημαντικό να ενισχύσουμε ευρωπαϊκές υποδομές και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς», τόνισε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι μαζί με τον κ. Χριστοδουλίδη συζήτησαν και για τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την κυπριακή προεδρία, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ το β’ εξάμηνο του 2027.

«Ζητήματα που αφορούν κοινούς προβληματισμούς, την προστασία ανηλίκων από εθισμό στο διαδίκτυο αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν και θέματα ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ, η διεύρυνση με αφορμή και την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί έχουμε υπογράψει μια καταρχήν συμφωνία με την οποία η Ελλάδα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον τομέα έκδοσης θεωρήσεων Σένγκεν προς 19 τρίτες χώρες και να επαναλάβω τη σημαντική συνεργασία ενόψει των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέμα που θα χειριστεί η κυπριακή προεδρία του συμβουλίου της ΕΕ. Δεν θα είναι εύκολη διαπραγμάτευσή αυτή η οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.